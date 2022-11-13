Діти по-різному реагують на відсутність світла. Хтось із цікавістю приймає й досліджує нові зміни в режимі дня, а хтось навпаки – боїться і панікує.
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Як підтримати дитину, яка боїться темряви
Зазвичай, боятися темряви діти починають із 3 – 4 років. В уяві дітей це супроводжується очікуванням монстрів, які можуть "вистрибнути" з кутка чи з-під ліжка.
У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" педагоги пропонують прості поради, як подолати страх.
Декілька порад для батьків, які сприятимуть підтримці дітей і подоланню страху темряви
- будьте уважними до того, що кажете дітям. Підтримуйте їх, не говоріть про монстрів та подібних істот;
- якщо діти хочуть поговорити з вами про страхи, вислухайте їх;
- намагайтеся конкретизувати страх і погратися з ним;
- у темряві грайтеся з дітьми в різні ігри;
- дитячу кімнату/куточок зробіть затишною;
- придумайте іграшку-компаньйона, яка стане талісманом для дитини, з якою можна буде весело проводити час;
- застосовуйте дихальні вправи для заспокоєння;
- розповідайте дітям казки або ж вигадайте їх самі, де головним персонажем сюжету буде Темрява, із якою вони зможуть подружитися або перемогти її;
- підтримуйте тактильний контакт: частіше обіймайте дітей;
- запасіться альтернативними джерелами світла (ліхтариками, свічками).
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Як вчитися онлайн, якщо немає світла
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як школярам вчитися, якщо вимкнули світло. За його словами, для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні додатки. Вони допоможуть учням вчитися. Навіть в умовах відключення світла та у режимі відсутності інтернету.
Які додатки допоможуть учням вчитися
- "електронна бібліотека" на порталі Інституту модернізації змісту освіти. Вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
- видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
- компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
- на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
- також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.