Діти по-різному реагують на відсутність світла. Хтось із цікавістю приймає й досліджує нові зміни в режимі дня, а хтось навпаки – боїться і панікує.

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Як підтримати дитину, яка боїться темряви

Зазвичай, боятися темряви діти починають із 3 – 4 років. В уяві дітей це супроводжується очікуванням монстрів, які можуть "вистрибнути" з кутка чи з-під ліжка.

У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" педагоги пропонують прості поради, як подолати страх.

Декілька порад для батьків, які сприятимуть підтримці дітей і подоланню страху темряви

  • будьте уважними до того, що кажете дітям. Підтримуйте їх, не говоріть про монстрів та подібних істот;
  • якщо діти хочуть поговорити з вами про страхи, вислухайте їх;
  • намагайтеся конкретизувати страх і погратися з ним;
  • у темряві грайтеся з дітьми в різні ігри;
  • дитячу кімнату/куточок зробіть затишною;
  • придумайте іграшку-компаньйона, яка стане талісманом для дитини, з якою можна буде весело проводити час;
  • застосовуйте дихальні вправи для заспокоєння;
  • розповідайте дітям казки або ж вигадайте їх самі, де головним персонажем сюжету буде Темрява, із якою вони зможуть подружитися або перемогти її;
  • підтримуйте тактильний контакт: частіше обіймайте дітей;
  • запасіться альтернативними джерелами світла (ліхтариками, свічками).

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Як вчитися онлайн, якщо немає світла

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як школярам вчитися, якщо вимкнули світло. За його словами, для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні додатки. Вони допоможуть учням вчитися. Навіть в умовах відключення світла та у режимі відсутності інтернету.

Які додатки допоможуть учням вчитися

  • "електронна бібліотека" на порталі Інституту модернізації змісту освіти. Вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
  • видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
  • компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
  • на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
  • також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.