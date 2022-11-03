Натомість надмірна тривожність негативно впливає на навчання. Діти не можуть сконцентруватися та засвоювати нові знання.

Читайте Допоможе заспокоїтися і налаштуватись на навчання: як учневі ефективно подолати тривогу

Як правильно підтримати учнів

Так, не лише батьки, а й вчителі повинні підтримувати дітей у час війни. Варто частіше говорити школярам такі фрази, як:

"Я тебе чую / розумію / приймаю";

"Я визнаю твої почуття / складну ситуацію";

"Я готова бути з тобою поруч".

Не є підтримкою заперечення почуттів: "Усе не так погано! І взагалі ти в безпеці!".

Як створити якісне безпечне середовище для дітей

Допоможіть дитині прожити почуття, не знецінюйте їх. Проявляйте співчуття. Дайте дитині право на її почуття та емоції, підкажіть, що чуєте її. У цьому допоможуть такі слова: "Я повністю розділяю твої емоції/співчуваю/розумію твій біль" або "Мені дуже шкода, що це сталося".

Менше логіки – більше емпатії. Для проживання емоцій необхідний час, тому не треба радити дитині одразу шукати вище благо у стресовій ситуації. На цьому етапі не варто радити вчитись ставитися до всього спокійно і випромінювати світло та любов.

Не використовуйте заклик до сили. Для дитячої психіки слова "тримайся" та "зберись" можуть дати зворотний ефект.

Не підсилюйте проблему. Уникайте фраз "Який жах!" або "Боже, а якими будуть наслідки!".

Запитайте, як ви можете допомогти.

Цікавтеся першими. Навіть якщо дитина не говорить про свої переживання, то варто запитати про її почуття.

Не бійтеся повторювати. Ці кроки можна повторювати неодноразово і утворити чарівне коло. Слухайте, співчувайте, не заперечуйте, повторюйте та переказуйте.

До теми Як ефективно знизити тривожність та сконцентрувати увагу

Як знизити тривожність та сконцентрувати увагу

Фахівці кажуть, що онлайн-навчання таки спричинило підвищення тривожності в дітей та дорослих. А це значно ускладнило управління класом. Тому важливо час від часу пропонувати дітям вправи для повернення концентрації та уваги. При цьому такі, які вони зможуть використовувати самостійно й поза навчанням.

Вправи

Дихання

Цю вправу використовують і військові, і лікарі, й артисти. Щоби заземлитися, зробіть вдих, порахуйте до чотирьох, затримайте дихання – до чотирьох і видихніть – до шести.

П'ять почуттів

Треба зробити п'ять глибоких вдихів та видихів. Опісля звернути увагу на п'ять певних речей навколо себе, доторкнутися до чотирьох предметів, розрізнити три звуки, відчути два запахи та один смак.

Візуалізація

Можна запропонувати дітям у деталях згадати місце, де вони люблять бувати. Ця вправа допомагає знизити рівень тривожності.