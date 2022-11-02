Зато чрезмерная тревожность оказывает негативное влияние на обучение. Дети не могут сконцентрироваться и усваивать новые знания.
К теме Поможет успокоиться и настроиться на обучение: как учащемуся эффективно преодолеть тревогу
Как правильно поддержать учащихся
Да, не только родители, но и учителя должны поддерживать детей во время войны. Следует чаще говорить школьникам такие фразы, как:
- "Я тебя слышу/понимаю/принимаю";
- "Я признаю твои чувства/сложную ситуацию";
- "Я готова быть с тобой рядом".
Не является поддержкой отрицание чувств: "Все не так плохо! И вообще ты в безопасности!".
Как создать качественную безопасную среду для детей
- Помогите ребенку прожить чувство, не обесценивайте их. Проявляйте сочувствие. Дайте ребенку право на его чувства и эмоции, подскажите, что слышите его. В этом помогут следующие слова: "Я полностью разделяю твои эмоции/сочувствую/понимаю твою боль" или "Мне очень жаль, что это произошло".
- Меньше логики – больше эмпатии. Для проживания эмоций необходимо время, поэтому не следует советовать ребенку сразу искать высшее благо в стрессовой ситуации. На этом этапе не следует советовать учиться относиться ко всему спокойно и излучать свет и любовь.
- Не используйте призыв к силе. Для детской психики слова "держись" и "соберись" могут дать обратный эффект.
- Не усугубляйте проблему. Избегайте фраз "Какой ужас!" или "Боже, а какими будут последствия!".
- Спросите, как вы можете помочь.
- Интересуйтесь первыми. Даже если ребенок не говорит о своих переживаниях, то стоит спросить о его чувствах.
- Не бойтесь повторять. Эти шаги можно повторять неоднократно и образовать волшебный круг. Слушайте, сочувствуйте, не возражайте, повторяйте и пересказывайте.
К теме Как эффективно снизить тревожность и сконцентрировать внимание
Как снизить тревожность и сконцентрировать внимание
Специалисты говорят, что онлайн-обучение таки привело к повышению тревожности у детей и взрослых. А это значительно усложнило управление классом. Поэтому важно время от времени предлагать детям упражнения по возвращению концентрации и внимания. При этом такие, которые они смогут использовать самостоятельно и вне учебы.
Упражнения
- Дыхание
Это упражнение используют и военные, и врачи, и артисты. Чтобы заземлиться, сделайте вдох, сосчитайте до четырех, задержите дыхание – до четырех и выдохните – до шести.
- Пять чувств
Надо сделать пять глубоких вдохов и выдохов. Затем обратить внимание на пять определенных вещей вокруг себя, прикоснуться к четырем предметам, различить три звука, почувствовать два запаха и один вкус.
- Визуализация
Можно предложить детям в деталях упомянуть место, где они любят бывать. Это упражнение помогает снизить уровень тревожности.