Однак існують спеціальні техніки, які допоможуть заспокоїтися. Причому як дітям, так і їхнім батькам.

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Як заспокоїти дитину під час блекауту і не панікувати

У Міносвіти поділилися ресурсами й вправами, які можна зробити з дітьми, коли немає світла.

Якщо у вас є інтернет, у Телеграм-каналі "Підтримай дитину" можна знайти казки та ігри для дітей. Корисними для батьків будуть також техніки нормалізації емоцій та заспокоєння, розміщені в телеграмі "Подбай про себе".

Що робити, якщо ви відчуваєте тривогу

спробуйте заспокоїтися і перевірити запаси води, заряд повербанків та наявність мобільного зв'язку;

використовуйте одну з дихальних технік для нормалізації стану;

спробуйте під'єднатися до іншої мережі, якщо у вашого оператора тимчасові складнощі зі зв'язком;

тепліше одягніться, якщо у вас немає опалення;

дізнайтеся, де розміщений найближчий "Пункт незламності".



Як заспокоїти дитину під час блекауту й не панікувати / МОН

Аби вгамувати тривогу, радять виконувати такі вправи:

Вправа 1

Глибоко дихайте: покладіть одну руку на живіт, іншу – на груди. Вдихайте повільно, щоб рука на животі піднімалася, а рука на грудях не рухалася. Дихайте тільки животом. Повільно видихайте, відчувайте, як рука на животі повільно опускається.

Дихання на рахунок 4 – 7 – 8: повільно вдихайте, рахуючи до чотирьох. Потім затримайте дихання на сім секунд, а в кінці повільно і м'яко протягом восьми секунд видихайте. Повторіть стільки разів, скільки вам комфортно.

Вправа 2

Дихайте тільки через ліву, а потім тільки через праву ніздрю (для закриття правої ніздрі використовують великий палець правої руки, інші пальці дивляться нагору, а для закриття лівої ніздрі застосовують мізинець правої руки).

Вправа 3

Стисніть пальці в кулак із загнутим усередину великим пальцем. Зробіть видих спокійно, не поспішаючи стисніть кулак із зусиллям. Потім, послаблюючи зусилля стиснення кулака, зробіть вдих. Вправу повторіть 5 разів.

Вправа 4

"Кулак – ребро – долоня". Три положення руки на площині столу послідовно змінюють один одного. Кулак на столі, долоня ребром на столі, випрямлена долоня на площині столу. Вправа виконується спочатку правою рукою, потім лівою, потім – двома руками разом. Вправу варто повторити 8 – 10 разів.

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