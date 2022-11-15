Дитячий сімейний психолог Світлана Ройз наголошує: ігри надзвичайно важливі для того, щоб допомогти дітям впоратися зі стресами та страхами. Спеціально для ЮНІСЕФ вона зробила добірку із сорока ігор для дітей різного віку.