Особливо важко перебувати у темряві дітям. Аби відволікти їх від думок та страхів, важливо знати цікаві ігри. Цікаву добірку читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Як батькам підтримати дітей, які бояться темряви: корисні поради
Ігри в темряві для дітей різного віку
Дитячий сімейний психолог Світлана Ройз наголошує: ігри надзвичайно важливі для того, щоб допомогти дітям впоратися зі стресами та страхами. Спеціально для ЮНІСЕФ вона зробила добірку із сорока ігор для дітей різного віку.
Аудіальні ігри та ігри зі словами
- співати хором;
- грати на музичних інструментах;
- грати на уявних музичних інструментах. Видавати звуки, наче стукаємо в літаври, б'ємо в барабани, граємо на скрипці;
- "тарабарська мова": говорити один з одним вигаданою мовою, намагаючись по інтонації вгадати, про що говорить кожен;
- разом говорити скоромовки;
- грати у "білі хвальки". А саме, кричати: "А я!!!" і розповідати про те, що справді вміємо та що вдалося;
- "Alias". Вгадувати слово за описом. Однак важливо не називати слово;
- розповідати історії на тему;
- розповідати щось, щоб укластися в одну хвилину;
- "голоси тварин": хтось видає звук – інші вгадують. Хто вгадав перший, стає ведучим;
- гра в слова. Наступний гравець називає слово на останню букву слова попереднього гравця;
- "на щастя, на жаль": хтось вигадує ситуацію, а гравці по черзі пропонують продовження, починаючи зі слів "на жаль", а наступний гравець – "на щастя";
- "спотворений телефон". Пошепки передавати слово один одному. Насамкінець дізнаємося, що почув останній гравець;
- "казка": скласти казку, коли кожен каже по реченню;
- "навпаки": говорити слова навпаки, не записуючи їх. Наприклад, "чайник" – "киньяч", "стіна" – "анітс";
- "Я велів". Розповісти про загадане слово, не називаючи його. Наприклад, "Я наказав – білий, холодний, скрипить під ногами, тане…";
- загадати предмет. Всі інші повинні його вгадати, ставлячи питання, на які ведучий може відповісти лише "так" чи "ні";
- рима: назвати чотири (або два) випадкові слова, до яких потрібно знайти риму або придумати вірш на 4 рядки;
- "літера": назвати слова лише на задану літеру. Варіант для дорослих: назвати слова на загадану літеру, яку можна покласти у трилітрову банку;
- шукаємо схожість. Назвати два випадкові слова, а інші повинні вгадати, чим вони можуть бути схожі.
- "чарівна мова". Для дітей, які навчаються розбирати слова на склади, можна говорити слова, додаючи додатковий склад "жи", "ма" чи "хрю";
- "дураки". Складати початок пропозиції, до якої необхідно вигадати абсолютно "приглушене" та нереальне продовження;
- знайти асоціацію. Один гравець називає слово, наступний – свою асоціацію до цього слова. Дітям можна пояснити так: "Перше, що спадає на думку, коли чуєш це слово";
- "це слово вміє …". Описати слово його "вміннями";
- "слово, якого немає". Складати слова, яких немає та що вони могли б означати мовою інопланетян.
Тілесні ігри
- "Абетка Морзе". Передавати прості слова дотиками. Однак наперед потрібно вивчити кілька літер;
- "коло кохання". Взятися за руки, гравці повинні обережно стиснути долоню людини, що сидить за ними за годинниковою стрілкою;
- "Чарівні дотики". Уявити, що тіло – це музичний інструмент. І кожна частина тіла виконує певний звук. Тоді торкатися до дитини долонею, щоб вона співала, муркотіла, кукурікала
тощо;
- відбивати ритм разом. Це може бути знайома пісня, також можна створювати загальний ритм (наприклад, дощу), пропонувати стукати ритм зубами, клацати язиком, відбивати долонею, ногами
тощо;
- обіймати один одного та цілувати різними обіймами та поцілунками (для батьків та дітей). Зокрема, помаранчевими, полуничними, райдужними, квадратними
тощо;
- танцювати під уявну мелодію або під співи пісень;
- Передавати предмет у колі, коли у гравців заплющені очі. Тоді торкатися його та вгадувати, що це, чи пропонувати, як його можна використати;
- "дотики – незнайомці". Торкатися долонею ведучого лише приємними дотиками, щоб ведучий вгадав, хто торкається;
- уявити, що потрапив на нову планету, на якій немає простого світла. А потім уявити, як на ній можна адаптуватись;
- зробити собі хатинку з подушок та ковдр;
- якщо простір знайомий та безпечний, грати в "бабу куцу". Тоді ведучий має спіймати гравців, які плескають у долоні.
Ігри з ліхтариком
- Грати в тіньовий театр руками. Створювати руками різні фігурки;
- грати в тіньовий театр за допомогою іграшок. Треба підсвічувати їх, щоб була тінь;
- зробити проєктор зі склянки та плівки;
- дивитись крізь друшляк на "зірки".