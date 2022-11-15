Особенно тяжело находиться в темноте детям. Чтобы отвлечь их от мыслей и страхов, важно знать интересные игры. Интересную подборку читайте в материале 24 канала.
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Игры в темноте для детей всех возрастов
Детский семейный психолог Светлана Ройз отмечает: игры чрезвычайно важны для того, чтобы помочь детям справиться со стрессами и страхами. Специально для ЮНИСЕФ она сделала подборку из сорока игр для детей всех возрастов.
Аудиальные игры и игры со словами
- петь хором;
- играть на музыкальных инструментах;
- играть на воображаемых музыкальных инструментах. Издавать звуки, словно стучимся в литавры, бьем в барабаны, играем на скрипке;
- "тарабарский язык": говорить друг с другом вымышленным языком, пытаясь по интонации угадать, о чем говорит каждый;
- вместе говорить скороговорки;
- играть в "белые хвастуны". А именно, кричать: "А я!!!" и рассказывать о том, что действительно умеем и что удалось;
- "Alias". Угадывать слово по описанию. Однако важно не называть слово;
- рассказывать истории по теме;
- рассказывать что-то, чтобы уложиться в одну минуту;
- "голоса животных": кто-то издает звук – другие угадывают. Кто угадал первый, становится ведущим;
- игра в слова. Следующий игрок называет слово последнюю букву слова предыдущего игрока;
- "к счастью, к сожалению": кто-то придумывает ситуацию, а игроки поочередно предлагают продолжение, начиная со слов "к сожалению", а следующий игрок - "к счастью";
- "испорченный телефон". Шепотом передавать слово друг другу. В заключение узнаем, что услышал последний игрок;
- "сказка": сочинить сказку, когда каждый говорит по предложению;
- "напротив": говорить слова наоборот, не записывая их. Например, "чайник" – "киньяч", "стена" – "анитс";
- "Я велел". Рассказать о загаданном слове, не называя его. Например, "Я приказал – белый, холодный, скрипит под ногами, тает…";
- загадать предмет. Все остальные должны его угадать, задавая вопросы, на которые ведущий может ответить только "да" или "нет";
- рифма: назвать четыре (или два) случайных слова, к которым нужно найти рифму или придумать стихотворение на 4 строки;
- "буква": назвать слова только на заданную букву. Вариант для взрослых: назвать слова на загаданную букву, которую можно положить в банку;
- ищем сходство. Назвать два случайных слова, а другие должны угадать, чем они могут быть похожи.
- "волшебный язык". Для детей, которые учатся разбирать слова на слоги, можно говорить слова, добавляя дополнительный слог "жи", "ма" или "хрю";
- "дураки". Составлять начало предложения, к которому необходимо придумать абсолютно "приглушенное" и нереальное продолжение;
- найти ассоциацию. Один игрок называет слово, следующий – свою ассоциацию к этому слову. Детям можно объяснить так: "Первое, что приходит в голову, когда слышишь это слово";
- "это слово умеет…". Описать слово его "умениями";
- "слово, которого нет". Составлять слова, которых нет и что они могли бы означать на языке инопланетян.
Телесные игры
- "Азбука Морзе". Передавать простые слова прикосновениями. Однако заранее нужно выучить несколько букв;
- "круг любви". Взяться за руки, игроки должны осторожно сжать ладонь сидящего за ними по часовой стрелке человека;
- "Волшебные прикосновения". Представить, что тело – это музыкальный инструмент. И любая часть тела исполняет определенный звук. Тогда прикасаться к ребенку ладонью, чтобы она пела, мурлыкала, кукарекала
и т.п.;
- отбивать ритм вместе. Это может быть знакомая песня, также можно создавать общий ритм (например, дождя), предлагать стучать ритм зубами, щелкать языком, отбивать ладонью, ногами
и т.п.;
- обнимать друг друга и целовать разными объятиями и поцелуями (для родителей и детей). В частности, оранжевыми, клубничными, радужными, квадратными
и т.п.;
- танцевать под воображаемую мелодию или под пение песен;
- Передавать предмет в кругу, когда у игроков закрыты глаза. Тогда прикасаться к нему и угадывать, что это, или предлагать, как его можно использовать;
- "прикосновения – незнакомцы". Касаться ладонью ведущего только приятными прикосновениями, чтобы ведущий угадал, кто касается;
- вообразить, что попал на новую планету, на которой нет простого света. А потом вообразить, как на ней можно адаптироваться;
- сделать себе хижину из подушек и одеял;
- если пространство знакомо и безопасно, играть в "Бабу Куцу". Тогда ведущий должен поймать игроков, хлопающих в ладоши.
Игры с фонариком
- Играть в театр теней руками. Создавать руками разные фигурки;
- играть в театр теней с помощью игрушек. Надо подсвечивать их, чтобы была тень;
- сделать проектор из стакана и пленки;
- смотреть сквозь дуршлаг на "звезды".