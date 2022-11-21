Медичний психолог Дмитро Вакуленко розповів, як зменшити у дитини прояв стресу у разі планових відключень світла. А також, чим зацікавити дитину у темряві. Отже:

перш за все дорослим треба залишатися спокійними, адже часто діти копіюють реакцію батьків;

батьки мають підійти до дитини й обійняти її. Якщо малеча погоджується на обійми, варто трохи захитати її – це заспокоює;

за можливості залучіть дитину до технік стишування. Наприклад, порахувати від 1 до 10 чи від 20 до 10;

батькам разом із дитиною варто скористатися дихальною технікою "Квадрат": протягом чотирьох секунд робимо вдих – протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання – протягом чотирьох секунд робимо видих – і протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання. Така техніка допомагає заспокоїтися у будь-якій ситуації;