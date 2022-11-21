Тож батькам треба знати, як заспокоїти та розважити дитину, якщо вона боїться темряви. Про це читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чим зайняти дитину, якщо виключили світло

Медичний психолог Дмитро Вакуленко розповів, як зменшити у дитини прояв стресу у разі планових відключень світла. А також, чим зацікавити дитину у темряві. Отже:

  • перш за все дорослим треба залишатися спокійними, адже часто діти копіюють реакцію батьків;

  • батьки мають підійти до дитини й обійняти її. Якщо малеча погоджується на обійми, варто трохи захитати її – це заспокоює;

  • за можливості залучіть дитину до технік стишування. Наприклад, порахувати від 1 до 10 чи від 20 до 10;

  • батькам разом із дитиною варто скористатися дихальною технікою "Квадрат": протягом чотирьох секунд робимо вдих – протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання – протягом чотирьох секунд робимо видих – і протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання. Така техніка допомагає заспокоїтися у будь-якій ситуації;

  • батькам варто постійно намагатися бути поруч із дитиною, не знецінювати її страх, говорити правду про чинну ситуацію в країні через війну. Також постійно треба повторювати, звертаючись до дитини: "Я з тобою. Я тобі допоможу. Я тебе захищу".

Як пояснити дитині відсутність світла і появу темряви

  • Батьки мають бути чесними і правдиво пояснювати ситуацію. Наприклад, світло зникло, бо зламалася чи пошкоджена підстанція; енергетики намагаються якнайшвидше вирішити проблему;

  • дітям потрібно чесно розповідати, що електромережі пошкоджують росіяни для того, щоб завдати українцям кривди і було важче жити. Проте не варто розповідати дітям дуже страшні факти російської агресії;

  • дуже важливо заздалегідь проговорити з дитиною можливий варіант дій під час зникнення світла. Наприклад, увімкнути генератор, запалити свічки, вимкнути з мережі електроприлади тощо.

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Які ігри запропонувати дитині в темряві

  • Ігри з тінню із ліхтарикою чи свічкою: складаємо фігури тварин або граємо в ляльковий театр;

  • ігри в слова: наступне слово починається з останньої букви попереднього слова за різними тематиками: столиці країн, назви тварин, фруктів, овочів, професії.

Батькам варто пам'ятати, що для того, аби дитина не боялася темряви у власній оселі, вона має мати своєрідний психологічний ресурс, щоб дитяча нервова система впоралася й адаптувалася до рівня стресу.

Для цього дитина має:

  • висипатися;

  • наїдатися;

  • мати нормальне фізичне навантаження.

Аби впоратися з дитячими страхами перед темрявою, батькам варто:

  • залишати міжкімнатні двері відчиненими;

  • придбати нічник чи ліхтарик;

  • переглянути раціон: не давати на ніч важко перетравлювану їжу.