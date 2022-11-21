Медицинский психолог Дмитрий Вакуленко рассказал , как уменьшить у ребенка проявление стресса в случае плановых отключений света. А также чем заинтересовать ребенка в темноте. Итак:

прежде всего взрослым нужно оставаться спокойными, ведь часто дети копируют реакцию родителей;

родители должны подойти к ребенку и обнять его. Если малыши соглашаются на объятия, стоит немного поколебать ее – это успокаивает;

по возможности привлеките ребенка к технике утешения. Например, сосчитать от 1 до 10 или от 20 до 10;

родителям вместе с ребенком следует воспользоваться дыхательной техникой "Квадрат": в течение четырех секунд делаем вдох – в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание – в течение четырех секунд делаем выдох – и в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание. Такая техника помогает успокоиться в любой ситуации;