Поэтому родителям нужно знать, как успокоить и развлечь ребенка, если он боится тьмы. Об этом читайте в материале 24 канала.
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Чем занять ребенка, если выключили свет
Медицинский психолог Дмитрий Вакуленко рассказал , как уменьшить у ребенка проявление стресса в случае плановых отключений света. А также чем заинтересовать ребенка в темноте. Итак:
прежде всего взрослым нужно оставаться спокойными, ведь часто дети копируют реакцию родителей;
родители должны подойти к ребенку и обнять его. Если малыши соглашаются на объятия, стоит немного поколебать ее – это успокаивает;
по возможности привлеките ребенка к технике утешения. Например, сосчитать от 1 до 10 или от 20 до 10;
родителям вместе с ребенком следует воспользоваться дыхательной техникой "Квадрат": в течение четырех секунд делаем вдох – в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание – в течение четырех секунд делаем выдох – и в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание. Такая техника помогает успокоиться в любой ситуации;
родителям следует постоянно пытаться быть рядом с ребенком, не обесценивать его страх, говорить правду о действующей ситуации в стране из-за войны. Также постоянно нужно повторять, обращаясь к ребенку: "Я с тобой. Я тебе помогу. Я тебя защищу".
Как объяснить ребенку отсутствие света и появление тьмы
Родители должны быть честными и честно объяснять ситуацию. Например, свет исчез, потому что сломалась или повреждена подстанция; энергетики пытаются как можно быстрее решить проблему;
детям нужно честно рассказывать, что электросети повреждают россияне для того, чтобы украинцам было труднее жить. Однако не стоит рассказывать детям страшные факты российской агрессии;
очень важно заранее проговорить с ребенком возможный вариант действий при исчезновении света. Например, включить генератор, зажечь свечи, выключить из сети электроприборы и т.д.
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Какие игры предложить ребенку во тьме
Игры с тенью с фонарикой или свечой: складываем фигуры животных или играем в кукольный театр;
игры в слова: следующее слово начинается с последней буквы предыдущего слова по разным тематикам: столицы стран, названия животных, фруктов, овощей, профессии.
Родителям следует помнить, что для того, чтобы ребенок не боялся тьмы в собственном доме, он должен иметь своеобразный психологический ресурс, чтобы детская нервная система справилась и адаптировалась к уровню стресса.
Для этого ребенку надо:
высыпаться;
наедаться;
иметь нормальную физическую нагрузку.
Чтобы справиться с детскими страхами перед тьмой, родителям стоит:
оставлять межкомнатные двери открытыми;
приобрести ночник или фонарик;
пересмотреть рацион: не давать на ночь тяжело перевариваемую пищу.