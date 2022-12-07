Проблемы с обучением у детей могут усугубляться еще и из-за значительного стресса, уровень которого значительно возрос с начала полномасштабной войны. Ведь обучение в новых реалиях под ракетными обстрелами, в укрытиях или без света требует немалых усилий.

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Как правильно развивать внимание и память ребенка

Из-за стресса, в частности, страдают память и внимание ребенка. Детская и семейная психологи Катерина Гольцберг рассказала, какие простые упражнения помогут улучшить внимание и память школьника.

Если ребенок пережил сильный стресс, впоследствии он может постоянно испытывать тревогу, страх или беспокойство, даже если он находится в безопасности.

Родителям и учителям при этом следует помнить, что хронический стресс может привести к:

потери энергии и постоянной усталости;

нарушение памяти и внимания;

проблем со щитовидной железой;

повышение АД;

снижение иммунитета.

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Как помочь детям

Родителям в таком случае следует помочь детям:

тренировать внимание: попросите ребенка описать человека, который только что вышел из комнаты: какого цвета была его обувь, что он держал в руках, что последний сказал и т.д.;

найти дополнительную мотивацию: спросите ребенка, зачем ему нужно учиться, какая практическая польза от тех или иных знаний и где они понадобятся;

искать ассоциации: найдите нестандартные связи между предметами и явлениями;

повторять: регулярно напоминайте новую информацию и просите ребенка повторить ее;

подготовить игры: например, попросите ребенка перевести события вчерашнего дня в прямом и обратном порядке, вспоминая подробности.

Эти упражнения психологиня советует выполнять каждый день. Только в таком случае уже вскоре память вашего ребенка улучшится и он будет хорошо концентрироваться на обучении.

Как учатся школьники в Украине

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что в Украине:

около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;

почти 4,7 тысячи – онлайн.

В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом: