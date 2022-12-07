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Как правильно развивать внимание и память ребенка
Из-за стресса, в частности, страдают память и внимание ребенка. Детская и семейная психологи Катерина Гольцберг рассказала, какие простые упражнения помогут улучшить внимание и память школьника.
Если ребенок пережил сильный стресс, впоследствии он может постоянно испытывать тревогу, страх или беспокойство, даже если он находится в безопасности.
Родителям и учителям при этом следует помнить, что хронический стресс может привести к:
потери энергии и постоянной усталости;
нарушение памяти и внимания;
проблем со щитовидной железой;
повышение АД;
снижение иммунитета.
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Как помочь детям
Родителям в таком случае следует помочь детям:
тренировать внимание: попросите ребенка описать человека, который только что вышел из комнаты: какого цвета была его обувь, что он держал в руках, что последний сказал и т.д.;
найти дополнительную мотивацию: спросите ребенка, зачем ему нужно учиться, какая практическая польза от тех или иных знаний и где они понадобятся;
искать ассоциации: найдите нестандартные связи между предметами и явлениями;
повторять: регулярно напоминайте новую информацию и просите ребенка повторить ее;
подготовить игры: например, попросите ребенка перевести события вчерашнего дня в прямом и обратном порядке, вспоминая подробности.
Эти упражнения психологиня советует выполнять каждый день. Только в таком случае уже вскоре память вашего ребенка улучшится и он будет хорошо концентрироваться на обучении.
Как учатся школьники в Украине
Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что в Украине:
- около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;
- почти 4,7 тысячи – онлайн.
В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:
- оффлайн – более 1 миллиона;
- смешано – почти 1,2 миллиона;
- онлайн – почти 1,8 миллиона.