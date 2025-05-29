Как перевести на украинский эмоциональное выражение "отстань от меня", в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал.

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Как будет на украинском "отстань от меня"

Находясь в возбуждающем эмоциональном состоянии, порой, можем перейти не только на брань, но и на суржик или другой язык в коротких фразах или выражениях.

Но украинцам совсем не не хватает слов, чтобы объяснить свои эмоции, а потому и на фразу – "отстань от меня", имеем свои соответствия.

Само выражение выражает пожелание не беспокоить, не мешать, не быть назойливым, любознательным, не оказывать эмоциональное давление. Почти то же, что и "не мешай".

Но и для этой словоформы есть украинские варианты, поэтому на навязчивое надоедание, можете сказать точнее и почти дословно так:

відчепися / одчепися від мене,

облиш мене.

Но можно сказать и следующее:

відступися (відступися бодай на хвильку),

тримайся як найдалі,

не набридай мені,

залиш у спокої,

не займай мене,

не липни до мене,

дай мені спокій.

Вежливо и без ругани. А если желаете сделать замечание метким выражением, то можно сказать:

"Причепився, як реп'ях до кожуха (штанів, собачого хвоста)"; "Причепився, як муха у спасівку"; "Пристав, як смола до чобота"; "Учепився, як гріх села"; "Ні з сього ні з того за що-небудь учепиться"; "Присікалася, наче оса". "Чого вчепився, мов п'явка?".

Народная мудрость всегда точная и остроумная, поэтому не стоит ею пренебрегать – используйте лучше украинские народные выражения чем русизмы. А еще они делают вас интересным собеседником! Говорите на украинском!