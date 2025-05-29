Як перекласти українською емоційний вислів "отстань от меня", у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал.
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Як буде українською "отстань от меня"
Перебуваючи у збудливому емоційному стані, деколи, можемо перейти не лише на лайку, а й на суржик чи іншу мову в коротких фразах чи висловах.
Але українцям геть не бракує слів, щоб пояснити свої емоції, а тому і на фразу – "отстань от меня", маємо свої відповідники.
Сам вислів висловлює побажання не турбувати, не заважати, не бути настирливим, допитливим, не чинити емоційний тиск. Майже те саме, що і "не мішай" – не заважай.
Але й для цієї словоформи є українські варіанти, тому на нав'язливе набридання, можете сказати найточніше і майже дослівно так:
- відчепися / одчепися від мене,
- облиш мене.
Але ж можна сказати і наступне:
- відступися (відступися бодай на хвильку),
- тримайся як найдалі,
- не набридай мені,
- залиш у спокої,
- не займай мене,
- не липни до мене,
- дай мені спокій.
Чемно і без лайки. А якщо бажаєте зробити зауваження влучним висловом, то можна сказати:
- "Причепився, як реп'ях до кожуха (штанів, собачого хвоста)";
- "Причепився, як муха у спасівку";
- "Пристав, як смола до чобота";
- "Учепився, як гріх села";
- "Ні з сього ні з того за що-небудь учепиться";
- "Присікалася, наче оса".
- "Чого вчепився, мов п'явка?".
Народна мудрість завжди влучна і дотепна, тому не варто нею нехтувати – використовуйте краще українські народні вислови ніж русизми. А ще вони роблять вас цікавим співрозмовником! Говоріть українською!