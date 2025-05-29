Як перекласти українською емоційний вислів "отстань от меня", у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як сказати українською "я возмущон" – в нашій мові є свої відповідники

Як буде українською "отстань от меня"

Перебуваючи у збудливому емоційному стані, деколи, можемо перейти не лише на лайку, а й на суржик чи іншу мову в коротких фразах чи висловах.

Але українцям геть не бракує слів, щоб пояснити свої емоції, а тому і на фразу – "отстань от меня", маємо свої відповідники.

Сам вислів висловлює побажання не турбувати, не заважати, не бути настирливим, допитливим, не чинити емоційний тиск. Майже те саме, що і "не мішай" – не заважай.

Але й для цієї словоформи є українські варіанти, тому на нав'язливе набридання, можете сказати найточніше і майже дослівно так:

відчепися / одчепися від мене,

облиш мене.

Але ж можна сказати і наступне:

відступися (відступися бодай на хвильку),

тримайся як найдалі,

не набридай мені,

залиш у спокої,

не займай мене,

не липни до мене,

дай мені спокій.

Чемно і без лайки. А якщо бажаєте зробити зауваження влучним висловом, то можна сказати:

"Причепився, як реп'ях до кожуха (штанів, собачого хвоста)"; "Причепився, як муха у спасівку"; "Пристав, як смола до чобота"; "Учепився, як гріх села"; "Ні з сього ні з того за що-небудь учепиться"; "Присікалася, наче оса". "Чого вчепився, мов п'явка?".

Народна мудрість завжди влучна і дотепна, тому не варто нею нехтувати – використовуйте краще українські народні вислови ніж русизми. А ще вони роблять вас цікавим співрозмовником! Говоріть українською!