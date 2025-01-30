У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал пропонує дізнатися, що таке "не мішай", та що означає "мішати" українською.

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Коли українською "мішають"

Знайоме "не мішай", коли ми невчасно підійшли чи втрутилися, – це русизм. В російській мові слово "мешать" має декілька значень, які не завжди перекладаємо українським словом мішати.

Слово мішати в українській мові має два значення:

Мішати – повертати круговим рухом якусь рідину чи масу за допомогою чогось (мішати ложкою манну кашу). Мішати – з'єднувати щось в одну масу чи рідину (мішати масло з сиром).

Запам'ятаймо правильні українські фрази та їх російські відповідники, щоб не помилятися.

Не мешай мне – Не заважай мені чи Не перешкоджай мені.

Не мешало бы сказать – Не завадило б сказати.

Не мешало бы купить – Не зайвим було б купити.

Мешать краски – Змішувати фарби / мішати чи розколочувати фарбу.

Мешать кашу – Мішати кашу.

Мешать карты – Тасувати карти.

Українською мішають лише суп чи кашу / Freepik

Тож наступного разу на зауваження "не мішай", можете відповісти – мішають кашу.