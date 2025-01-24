Певно чули слова лице та обличчя, вважаєте їх тотожними чи різними? А щось вважали русизмом? Значення цих слів з'ясовує 24 Канал, щоб ви не плуталися.
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Що таке лице, і що таке обличчя
Для позначення передньої частини голови людини в українській мові використовують слова обличчя та лице – вони рівнозначні. Кров може прилити й до лиця, і до обличчя. Як і піт може стікати по обличчю, і по лиці.
"Дарка поклала квача коло відра, втерла обличчя рукавом" (Леся Українка).
Лице – це не русизм, але у російських фразеологізмах зі словом "лицо", при перекладі слово буде мати різні значення і варіанти:
- "вниз лицом" – долілиць;
- "лицом к лицу" – віч-на-віч;
- "юридическое лицо" – юридична особа.
Однак, лице це ширше поняття і в українській мові, ним позначають кілька речей. Отож, лице – це:
Лице – теж саме, що обличчя;
"Жита буйні, хвилясті... Ось із них визирнуло рожеве лице й сині очі" (Андрій Головко).
Лице – як особа, людина;
"З воріт виходять люди... о, скільки, скільки тут знайомих милих лиць!.." (Володимир Сосюра).
Лице – у значенні характер, честь, слава, ім'я людини чи компанії, тобто презентабельність, імідж, репутація.
- Не втратити лице;
- Зберегти лице;
- Лицем не впасти у багнюку;
- Гарна не обличчям, а лицем.
Лице – як передня частина якогось предмета чи явища. Лице і виворіт одягу чи тканини.
"Чи це воно на лице, чи, мабуть, навиворіт? – питала Онися, придивляючись до матерії" (Іван Нечуй-Левицький).
"Сумно восени дивитися в помарніле лице природи".
А ще лицями називають щоки – запалі лиця, чи лиця розпашілися.
Є сталі вирази в українській мові де використовується лише слово лице.
- З лиця спасти – раптово схуднути, змарніти.
- Ні лиця, ні зросту.
- На тобі лиця нема.
- Грошам лиця нема – неважливо яким боком тримати купюру, вона не втратить цінність.
- Мінитися в лиці – червоніти чи бліднути.
- Перед лицем товариства / громади.
- Перед лицем закону.
- Перед лицем випробувань.
- І вираз "стерти / змести з лиця землі" вживається лише зі словом лице.
Про річ чи одяг, який пасує, кажемо лише "до лиця".
До лиця тобі та сукенка / Freepik
"Улька наділа на Гриця бриля і зазначила, що він хлопцеві до лиця "(Спиридон Добровольський).
"Не вдавайте з себе поета! Се вам дуже не до лиця" (Іван Франко).
Вживайте слова лице та обличчя правильно!