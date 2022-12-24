Офтальмохирург Татьяна Манойло рассказала, как спасти зрение школьников, если они часто учатся при свечах или лампе. Какие советы дала врач, читайте ниже.
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Как помочь глазам, когда нет света
Следовать таким рекомендациям врач советует не только детям, но и взрослым:
если есть такая возможность, учитесь при дневном освещении. Лучше раньше встать и сделать домашнее задание, чем истощать зрение в полумраке;
выполняйте упражнения для глаз. К примеру, перемещайте взгляд с близкого предмета на дальний. Это позволяет отдохнуть. 5 минут упражнений 40 – 60 минут достаточно;
держите экран в среднем на расстоянии 60 – 80 сантиметров от лица.
- соблюдайте правила гигиены, если вы используете линзы. Мойте руки перед контактом с ними, чтобы не инфицировать глаза;
питайтесь сбалансированно. Особо обратите внимание на витамины (овощи, фрукты, ягоды), а также масло, рыбу, орехи, семена;
не читайте в темноте (с фонариком или на телефоне/электронной книге);
приобретите дополнительный источник освещения. К примеру, лампу, работающую на батарейках. Это улучшит комфорт и здоровье глаз.
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