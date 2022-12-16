Так, дети и родители вынуждены искать учебные приложения, работающие даже в случае отсутствия света. Какие выбрать, чтобы ребенок получал качественные знания, читайте в материале.
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Какие приложения помогут учиться без интернета
Это приложение поможет школьникам 1 – 4 классов с изучением математики и чтения – при этом в любой точке мира.
Среди преимуществ применения:
- может работать даже тогда, когда вы без интернета. Важно только не забыть скачать его на телефон или компьютер.
- задачи достаточно интересны и составлены в форме игр и соответствуют программе НУШ;
- интересные и образовательные видеоматериалы.
Что интересно: каждая тема – своеобразный мультипликационный фильм или видеопрезентация от учителя. Также это приложение – отличное дополнение к обучающей программе.
В этом приложении представлены такие предметы, как биология, география, история, физика, химия, математика, музыка, языки.
В целом MozaBook – это универсальная образовательная платформа. Он позволит вашему ребенку разнообразить школьные уроки иллюстрациями, презентациями и тому подобное. Она также сможет учиться даже в то время, когда нет света. При этом школьник получит возможность работать с 3 – D технологиями.
Получить бесплатный доступ к электронных учебников можно до 31 декабря.
Здесь представлены все нужные школьникам предметы. Это приложение, как и все указанные в настоящей подборке, также можно использовать, когда нет интернета.
Здесь вы можете найти е – версии учебников для 1 – 11 классов в формате PDF.
В этом приложении большой выбор учебной и художественной литературы, биографии и мемуары, детская литература и т.д. В общем преимущество этого приложения в том, что это – самая большая онлайн-библиотека художественной и нон-фикшн литературы. Она при этом проста в использовании.
Благодаря этому приложению ваш школьник сможет учить украинский язык и литературу, математику, а также предмет "Я исследую мир". Здесь также представлена большая коллекция книг для детей, удобный поиск и награды за чтение.
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Благодаря этому приложению дети смогут учить английский язык. Он, кстати, бесплатный, простой в использовании, содержит викторины и возможность "прокачать" навыки.
Благодаря приложению, ваш школьник сможет быстро запоминать ключевые слова и использовать их в общении.
Благодаря этому приложению учащиеся и педагоги получат доступ к электронным учебникам для 1-5 классов.