Это приложение поможет школьникам 1 – 4 классов с изучением математики и чтения – при этом в любой точке мира.

Среди преимуществ применения:

может работать даже тогда, когда вы без интернета. Важно только не забыть скачать его на телефон или компьютер.

задачи достаточно интересны и составлены в форме игр и соответствуют программе НУШ;

интересные и образовательные видеоматериалы.

Что интересно: каждая тема – своеобразный мультипликационный фильм или видеопрезентация от учителя. Также это приложение – отличное дополнение к обучающей программе.