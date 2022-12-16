Так, діти й батьки змушені шукати навчальні додатки, які працюють навіть у разі відсутності світла. Які вибрати, аби дитина отримувала якісні знання, читайте у матеріалі.
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Які додатки допоможуть вчитися без інтернету
Цей додаток допоможе школярам 1 – 4 класів з вивченням математики й читання – при цьому у будь-якій точці світу.
Серед переваг застосунку:
- може працювати навіть тоді, коли ви – без інтернету. Важливо тільки не забути скачати його на телефон чи комп'ютер.
- завдання досить цікаві і складені у формі ігор і відповідають програмі НУШ;
- цікаві та освітні відеоматеріали.
Що цікаво: кожна тема – це своєрідний мультиплікаційний фільм чи відеопрезентація від учителя. Також цей додаток – чудове доповнення до навчальної програми.
У цьому застосунку представлені такі предмети як: біологія, географія, історія, фізика, хімія, математика, музика, мови.
Загалом MozaBook – це універсальна освітня платформа. Він дасть можливість вашій дитині урізноманітнювати шкільні уроки ілюстраціями, презентаціями тощо. Вона також зможе вчитися навіть у той час, коли немає світла. При цьому школяр отримає можливість працювати з 3 – D технологіями.
Отримати безплатний доступ до електронних підручників можна до 31 грудня.
Тут представлені усі потрібні школярам предмети. Цей додаток, як і всі зазначені у цій добірці, також можна використовувати, коли немає інтернету.
Тут ви можете знайти е – версії підручників для 1 – 11 класів у форматі PDF.
У цьому додатку – великий вибір навчальної та художньої літератури, біографії та мемуари, дитяча література тощо. Загалом перевага цього застосунку у тому, що це – чи не найбільша онлайн-бібліотека художньої та нон-фікшн літератури. Вона при цьому проста у використанні.
Завдяки цьому застосунку ваш школяр зможе вивчати українську мову та літературу, математику, а також предмет "Я досліджую світ". Тут також представлена велика колекція книг для дітей, зручний пошук та нагороди за читання.
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Завдяки цьому застосунку діти зможуть вивчати англійську мову. Він, до речі, безплатний, простий у користуванні, містить вікторини та можливість "прокачати" навички.
Завдяки додатку ваш школяр зможе швидко запам'ятовувати ключові слова та використовувати їх у спілкуванні.
Завдяки цьому застосунку учні та педагоги отримають доступ до електронних підручників для 1 – 5 класів.