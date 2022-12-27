На сегодняшний день в Украине есть немало сервисов, на которых можно легально послушать аудиокниги. О нескольких лучших читайте в материале.
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Полезные приложения с лучшими аудиокнигами
Предлагаем подборку приложений с разнообразными аудиокнигами, которые можно слушать даже в случае отключений света.
АБУК
АБУК является первой украинской аудиокнигарней. Она содержит классические и современные произведения украинской и мировой литературы в разных жанрах. Этот сервис полезен как абитуриентам, так и школьникам. На этом можно найти аудиоверсию хрестоматии для подготовки к ВНО. Ее привел в порядок Александр Авраменко. Также в свободном доступе здесь – классические произведения украинской литературы, изучаемые в школе.
Вдобавок добавляют и новые произведения украинской литературы, в частности бестселлеры. Однако за каждую книгу нужно заплатить. При этом сначала можно ознакомиться с фрагментом выбранного произведения. Впоследствии – слушать выбранную книгу в приложении онлайн и офлайн.
Это приложение содержит многоязычные интерактивные аудиоиздания. Здесь вы можете найти еще и текст каждой книги, затем – читать и слушать произведения одновременно. Это, к слову, улучшает запоминаемость.
В приложении уже разместили произведения на украинском и английском языках. В ближайших планах планируют еще и на крымскотатарском. Некоторые книги доступны на нескольких языках. Относительно украинской литературы здесь можно найти издание современных авторов.
Каждую книгу в приложении также нужно покупать.
Это бесплатная библиотека аудиокниг на украинском языке. Преимущественно здесь можно найти классическую литературу. Произведения озвучили известные теле- и радиоведущие, музыканты, актеры театра и кино. Среди звезд – Даша Коломиец, Валерий Харчишин, Павел Зибров, Евгений Галич и другие.
В приложении есть следующие жанры :
- поэзия;
- проза;
- программа ВНО;
- повесть;
- сказка;
- роман;
- рассказ;
- поэма;
- новелла:
- стихи;
- песня;
- современная литература;
- баллада;
- драма;
- басня;
- пьеса;
- дума;
- поэма;
- детский;
- нон-фикшн.
MEGOGO Audio
В этом приложении можно найти более 10 тысяч аудиокниг и около 5000 выпусков подкастов. В прошлом году проект начал производство еще и аудиосериалов – как художественных, так и документальных.
Приложение предлагает книги, текст которых читают сами авторы. На него можно подписаться и получить книги по подписке. Однако часть изданий придется покупать отдельно. Есть в приложении и бесплатный контент.
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Это приложение с крупнейшим каталогом книг на английском языке. Он также предлагает подкасты.
Издание можно приобрести отдельно или по подписке.
Эта онлайн-библиотека будет полезна людям со слабым зрением или полной его потерей. Приложение имеет главный сайт и специальный сервис для слабовидящих. Там можно найти инструкцию по использованию.
Онлайн-библиотека имеет четыре раздела: художественная, детская литература, музыка и радио. Впоследствии должен появиться раздел с учебной литературой.