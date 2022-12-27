На сегодняшний день в Украине есть немало сервисов, на которых можно легально послушать аудиокниги. О нескольких лучших читайте в материале.

Читайте Как спасти зрение ребенка, если он вынужден учиться при свечах

Полезные приложения с лучшими аудиокнигами

Предлагаем подборку приложений с разнообразными аудиокнигами, которые можно слушать даже в случае отключений света.

АБУК

АБУК является первой украинской аудиокнигарней. Она содержит классические и современные произведения украинской и мировой литературы в разных жанрах. Этот сервис полезен как абитуриентам, так и школьникам. На этом можно найти аудиоверсию хрестоматии для подготовки к ВНО. Ее привел в порядок Александр Авраменко. Также в свободном доступе здесь – классические произведения украинской литературы, изучаемые в школе.

Вдобавок добавляют и новые произведения украинской литературы, в частности бестселлеры. Однако за каждую книгу нужно заплатить. При этом сначала можно ознакомиться с фрагментом выбранного произведения. Впоследствии – слушать выбранную книгу в приложении онлайн и офлайн.

Это приложение содержит многоязычные интерактивные аудиоиздания. Здесь вы можете найти еще и текст каждой книги, затем – читать и слушать произведения одновременно. Это, к слову, улучшает запоминаемость.

В приложении уже разместили произведения на украинском и английском языках. В ближайших планах планируют еще и на крымскотатарском. Некоторые книги доступны на нескольких языках. Относительно украинской литературы здесь можно найти издание современных авторов.

Каждую книгу в приложении также нужно покупать.

Это бесплатная библиотека аудиокниг на украинском языке. Преимущественно здесь можно найти классическую литературу. Произведения озвучили известные теле- и радиоведущие, музыканты, актеры театра и кино. Среди звезд – Даша Коломиец, Валерий Харчишин, Павел Зибров, Евгений Галич и другие.

В приложении есть следующие жанры :

поэзия;

проза;

программа ВНО;

повесть;

сказка;

роман;

рассказ;

поэма;

новелла:

стихи;

песня;

современная литература;

баллада;

драма;

басня;

пьеса;

дума;

поэма;

детский;

нон-фикшн.

MEGOGO Audio

В этом приложении можно найти более 10 тысяч аудиокниг и около 5000 выпусков подкастов. В прошлом году проект начал производство еще и аудиосериалов – как художественных, так и документальных.

Приложение предлагает книги, текст которых читают сами авторы. На него можно подписаться и получить книги по подписке. Однако часть изданий придется покупать отдельно. Есть в приложении и бесплатный контент.

К теме Это находка: топ учебных приложений, работающих без интернета

Это приложение с крупнейшим каталогом книг на английском языке. Он также предлагает подкасты.

Издание можно приобрести отдельно или по подписке.

Эта онлайн-библиотека будет полезна людям со слабым зрением или полной его потерей. Приложение имеет главный сайт и специальный сервис для слабовидящих. Там можно найти инструкцию по использованию.

Онлайн-библиотека имеет четыре раздела: художественная, детская литература, музыка и радио. Впоследствии должен появиться раздел с учебной литературой.