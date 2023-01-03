Кроме книг для саморазвития, на втором месте по популярности среди наших земляков оказались издания, связанные с психологией и мотивацией. На третьей строчке – литература для детей и подростков.

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Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году

На четвёртом месте оказалась документалистика, публицистика и хроники.

На пятом – современная украинская проза.

Далее следуют биографии, мемуары, детективы, триллеры и обучающая литература.

После них украинцы больше всего интересовались книгами по истории и военному делу.

Покупали также украинскую классику, фантастику, поэзию и эзотерику.

Наиболее популярными оказались следующие книги:

"Кровь и пепел" Дженнифер Л. Арментраут;

"1984" Джорджа Орвелла;

"Искусство войны" Сунь-цзы.



Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году / инфографика Укринформа

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