Какие книги стали лучшими

Прессслужба конкурса "Книга года-2022" обнародовала результаты. Там добавили, что в этом году было 39 экспертов, хотя до войны было вдвое больше.

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Кроме того, в результате также не присудили гран-при конкурса, ведь победителя обычно определяют голосованием всех экспертов во время совместного собрания.

Жюри оценивали более 450 изданий в рейтинге "Книга года-2022". 18 книг победили в 7 разных номинациях.

Книги в номинации "Горизонты"

Научно-популярная литература – Рустам Гаджиев "Лингвистика на карте мира. Недоразумения, криминал и интриги в разных языках"

Бизнес / экономика / успех – Чалмерс Джонсон "Японское экономическое чудо. Как профессиональная власть и бизнес построили ведущую экономику мира"

Публицистика / современные мемуары – Элиот Гиггинс "Мы – Bellingcat. Онлайн-расследование международных преступлений и информационная война с Россией"

Специальная и адаптационная литература / стиль жизни – Майор Ганс фон Дах "Тотальное сопротивление. В 2-х частях"

Книги в номинации "Хрестоматия"

Художественная классика – "Избранный Стефан Георге" в 2-х томах.

Хрестоматия / жизнеописания – "Агатангел Крымский – Иван Франко. Эпистолярные диалоги" (1890 – 1904).

Литературоведение и критика – Григорий Костюк. Избранные труды в 5 томах. "Том 2: Литературоведение. Критика".

Книги в номинации "Детский праздник"

Книги для малышей – Оксана Лущевская / Катя Степанищева "Это тихая ночь, мой астронавт".

Литература для младших школьников – Виктор Гаркуша "Королевич и Железный Волк".

Литература для школьников средних классов – Ирина Тараненко "Книга-путешествие. Независимые".

Литература для юношества – Анастасия Никулина, Олег Бакулин "Я иду искать" и Юля Смаль "Взрывная история человечества".

Книги в номинации "Красное письменство"

Современная украинская проза / эссеистика / драматургия - Оксана Забужко "Самое длинное путешествие".

Жанровая литература – Владимир Лис "Вифлеем" и Андрей Семенков "Танцы с костями".

Современная зарубежная проза / эссеистика / драматургия – Стивен Кинг. "Билли Саммерс", Ольга Токарчук "Момент медведя".

Поэзия/афористика – Тарас Федюк "Кенотаф".

Номинация "СОФИЯ"

Философия / антропология / психология - Тарас Февраль "Сковорода. Самообладание". – М.: Темпора, 632 с.

Политология/социология/культурология – Джованна Броджи "Культурный полиморфизм украинского мира". – К.: Дух и Буква, 520 с.

Книги в номинация "Прошлое"

Популярные издания / историческая публицистика – Эдуард Андрющенко "Архивы КГБ. Непридуманные истории".

Номинация "Визитка"

Малярство / фотография / пластика – Мирослава Мудрак "Образный мир Георгия Нарбута и творение украинского"

Архитектура / дизайн / театр / кино / музыка / специальные исследования – Сергей Тримбас "Богдан Ступка. Метаморфозы; Иван Миколайчук. Мистерии судьбы"

Краеведческая и туристическая литература / этнография / история повседневности / дорожные заметки – Юзеф Тишнер "История философии по-гуцульски" и Громовица Бердник "Завет Мольфара"

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