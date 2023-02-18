Об этом сообщил издатель Александр Красовицкий. Он также выделил авторов, книги которых находятся в лидерах продаж.

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По словам Красовицкого, украинцы читают книги авторства Ярослава Грицака, Сергея Плохия, Петра Кралюка, Даниила Яневского. Среди лидеров также издание авторства писателей ХХ века – эмигрантов и представителей "возрождения".

Спрос на эту литературу начал расти летом 2022, и я уверен, что эта часть рынка будет расти и расти,

– подчеркнул издатель.

Также уточнил, что закрывают тройку лидеров любовные романы и детективы – книги, с которыми читатели отдыхают от новостей о войне.

Также Красовицкий сообщил, что с 24 февраля 2022 года втрое вырос спрос на официально приобретенные книги в электронном формате. Прежде всего потому, что многие украинцы уехали за границу, а там пользоваться пиратскими версиями невозможно.

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Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году