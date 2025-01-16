Не нова, а повернена: у чому таємниця букви ґ та де її потрібно ставити
- Буква "ґ" була вилучена з українського правопису у 1930-х роках, але повернулася у 1991 році.
- В українському правописі 2019 року буква "ґ" затверджена у ряді топонімів та прізвищ.
- Найпоширеніші слова з "ґ": аґрус, ґава, ґазда, ґанок, ґатунок, ґудзик, дзиґа тощо.
Буква "ґ" повернулась в українську мову, але і досі не всі її використовують. Хоча вона традиційна для українців та гарно доповнює мовлення.
Буква "ґ" існувала в українській мові завжди. Її не придумали у 90-ті роки, як стверджують росіяни, а – повернули. Чим особлива ця буква розповідає 24 Канал.
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Що особливого у літери "ґ"
"Ґ" – це не чудернацька г, а зовсім інша літера. Звук "ґ" для української мови характерний, а що ця буква була у вжитку давно свідчать наступні факти.
- Перші літери "ґ" зустрічаємо ще у Пересопницькому Євангіліє ХVІ століття.
- Вона є й у "Граматиці" Мелетія Смотрицького 1619 року.
- Вживається й у першій "Граматиці малоросійського наріччя" Олексія Павловського 1818 року.
- У "Словнику української мови" Бориса Грінченка 1907 – 1909 років наведено близько 300 слів на літеру "ґ".
- Її малював художник грошових банкнот доби УНР Георгій Нарбут в абетці 1917 року.
- І ця літера ще зберігалася в "Українському правописі" 1928 року, авторства Миколи Скрипника.
А вилучили літеру "ґ" з українського правопису у 30-роках, оголосивши буржуазним, націоналістичним елементом. Та на весь радянський період вона була забута.
Повернулась буква до української абетки у 1991 році й посіла п'яту позицію і до неї знову треба було звикати.
Чому зникла буква "ґ": дивіться відео
Звук [ґ] – задньоязиковий зімкнено-проривний дзвінкий приголосний. Твориться він так, як звук [к], тільки з участю голосу. Це характерно для вимови українців, хоча у сучасній українській літературній мові вживається у небагатьох словах.
Український правопис 2019 року затвердив букву Ґ у наступних топонімах України: Ґорґа́ни (гірський масив у Бескидах), Ґоро́нда, У́ґля (села на Закарпатті), у прізвищах українців: Ґалаґа́н, Ґалято́вський, Ґе́ник, Ґерза́нич, Ґерда́н, Ґжи́цький, Ґи́ґа, Ґо́ґа, Ґо́йдич, Ґо́нта, Ґри́ґа, Ґудзь, Ґу́ла, Лома́ґа.
Зауважимо! Ця буква не є підлаштуванням для передачі латинської "G". Адже в українській мові іншомовні слова на букви "G" і "H" передаються письмово літерою г, і у власних назвах теж: авангард, агітація, агресор, гвардія, генетика, графік, грог, ембарго, лінгвістика, міграція; гандбол, гегемонія, гектар, герцог; Гаага, Гавана, Гарвард, Гвінея, Гібралтар, Гейне, Гете, Гомер, Горацій. Але вимовляти ми їх можемо через звук "ґ"
Найпоширенішими словами з "ґ" є:
аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати, ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґрасувати, ґрати (іменник), ґратчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик тощо та похідні від них.
- Пити каву на ґанку – одне задоволення!
- Придбала вчора борошно першого ґатунку.
- На озері треба бути обережним, адже може вкусити ґедзь.
- Аґрус можна вирощувати вдома.
- Учора малий катався на санях і набив собі ґулю на лобі.
Важливо! Не лякайтеся, що її не має на розкладці клавіатури, існують комбінації клавіш. Щоб надрукувати маленьку ґ натисніть правий AltGR+г чи лівий Alt+0180. Для великої літери Ґ натисніть комбінацію клавіш – лівий Alt+0165.
Гарно ж! Спробуйте говорити з літерою "ґ", збагачуйте своє мовлення!