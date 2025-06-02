Чи проходитимуть загальновійськову підготовку магістранти та аспіранти

З 1 вересня 2025 року студенти українських закладів вищої освіти проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Вона є частиною комплексної реформи системи військової підготовки громадян.

У Міністерстві оборони України раніше анонсували, що БЗВП викладатимуть на другому році навчання. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, чи передбачена така підготовка для тих, хто навчається в магістратурі та аспірантурі.

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Чи передбачена військова підготовка для магістрантів та аспірантів

Винницький повідомив: обов'язкова базова загальновійськова підготовка зараз передбачена для другокурсників бакалаврату.

Ті, хто вступив у 2024 році, можуть розраховувати на те, що буде курс з посиленої військової підготовки "Основи національного спротиву". Отже, БЗВП передбачена для тих студентів, які зараз переходять на другий курс,

– уточнив він.

Тобто про проходження курсу з базової військової підготовки у магістратурі та аспірантурі не йдеться.

Що таке БЗВП для студентів БЗВП – це програма військової підготовки для студентів, що інтегрується в освітній процес ЗВО. Її мета – формування базових військових компетентностей у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту держави в умовах сучасних викликів. Програма трансформує традиційне уявлення про військову підготовку, перетворюючи її на освітній інструмент особистісного та професійного розвитку молоді.

Раніше ми детально розповідали, як відбуватиметься базова загальновійськова підготовка у вишах України і чи відрахують із ЗВО за відмову її проходити.