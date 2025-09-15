В Україні у 2026 році запровадять безкоштовне харчування для дітей 1– 11 класів у школах. Гроші на це передбачені проєктом бюджету-2026.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Коли запровадять безкоштовне харчування для школярів 1 – 11 класів?

Юлія Свириденко повідомила, що у проєкті бюджету на 2026 рік на освіту закладено 265,4 мільярда гривень – це на 66,5 мільярда більше, ніж торік.

В межах цієї суми також планують виділити гроші на безкоштовне харчування для школярів.

З 1 жовтня 2026 року всі 4,4 мільйона учнів 1 – 11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування,

– написала прем'єрка.

Що раніше казала Свириденко про безкоштовне харчування для школярів?