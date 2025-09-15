Коли діти будуть безкоштовно харчуватися у школах: Свириденко дала відповідь
- У 2026 році в Україні запровадять безкоштовне харчування для учнів 1 – 11 класів.
- Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає 265,4 мільярда гривень на освіту, включно з грошима на харчування.
В Україні у 2026 році запровадять безкоштовне харчування для дітей 1– 11 класів у школах. Гроші на це передбачені проєктом бюджету-2026.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Коли запровадять безкоштовне харчування для школярів 1 – 11 класів?
Юлія Свириденко повідомила, що у проєкті бюджету на 2026 рік на освіту закладено 265,4 мільярда гривень – це на 66,5 мільярда більше, ніж торік.
В межах цієї суми також планують виділити гроші на безкоштовне харчування для школярів.
З 1 жовтня 2026 року всі 4,4 мільйона учнів 1 – 11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування,
– написала прем'єрка.
Що раніше казала Свириденко про безкоштовне харчування для школярів?
Юлія Свириденко під час освітньої конференції "Серпнева-2025" зазначила, що всіх школярів з 1 по 11 клас забезпечать безкоштовним харчуванням по всій Україні з 2026 року. Для цього уряд готує кроки та шукатиме в бюджеті додаткові ресурси.
Наразі ж безоплатно у школах харчуються здебільшого учні 1 – 4 класів. Також Кабмін забезпечив безкоштовне харчування у школах для 1 – 11 класів на прифронтових територіях.
20 серпня Верховна рада ухвалила зміни до держбюджету. 4,6 мільярда гривень виділять на харчування школярів початкових класів в усіх областях, серед них для школярів з 5 по 11 клас на прифронтових територіях.