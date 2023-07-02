Платитиме держава: українці зможуть безоплатно пройти курси вивчення англійської

Держава оплачуватиме курси вивчення англійської для українців. Відповідний законопроєкт щодо цієї мови вже в Раді.

Курси вивчення англійської будуть оплачувати через програму єПідтримка. Про це заявив прем'єр на засідання Уряду, пише 24 Канал.

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Аби кожен українець мав змогу говорити англійською

Денис Шмигаль зазначив, що до Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт про англійську як мову міжнародного спілкування. Вона стане обов'язковою в усій системі освіти.

Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму єПідтримка. Робитимемо все, щоб кожен українець мав можливість говорити англійською,

— підкреслив прем'єр.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій зазначив, що кожен українець матиме можливість безоплатно підвищити рівень володіння англійською.

Залучатимемо англомовних волонтерів у школи, проводитимемо розмовні клуби. Також запустимо окремий портал з безоплатними уроками та курсами. Робитимемо все, щоб кожен українець розмовляв англійською,

– наголосив Михайло Федоров.

Окрім того, додав, що англійська стане обов'язковою у всій системі освіти — від дитсадків до університетів, від дошкільнят до науковців. Держава підтримуватиме професійний розвиток освітян та бажання покращувати свої знання.

Які ще зміни чекають на українців

Чиновники будуть зобов'язані говорити англійською.

Федоров анонсував, що англомовні фільми та телепрограми транслюватимуться на телебаченні мовою оригіналу. Інформація та оголошення щодо транспорту дублюватимуться англійською.

Іноземцям відповідатимуть англійською, коли вони звертатимуться до довідкових служб на вокзалах, в аеропортах, річкових портах тощо.

Володіння англійською мовою безпосередньо пов'язане з рівнем конкурентоспроможності та зарплатою на ринку праці для кожного громадянина. Продовжуємо створювати революційні проєкти та ухвалювати закони для розвитку людського капіталу,

– зазначив міністр.

Законопроєкт буде допрацьований

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" є рамковим. Він ще потребує доопрацювання профільного комітету, зокрема, щодо дублювання кінопродукції.

Наразі Кабмін вже працює над створенням програми із заохочення українців до навчання.