Курсы изучения английского будут оплачивать через программу єПідтримка. Об этом заявил премьер на заседание Правительства, пишет 24 Канал.

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Чтобы каждый украинец имел возможность говорить по-английски

Денис Шмыгаль отметил, что в Верховную Раду уже представлен президентский законопроект об английском как языке международного общения. Она станет обязательной во всей системе образования.

Государство будет оплачивать курсы изучения английского языка через программу єПідтримка. Будем делать все, чтобы каждый украинец имел возможность говорить по-английски,

– подчеркнул премьер.

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий отметил, что у каждого украинца будет возможность безвозмездно повысить уровень владения английским.

Будем привлекать англоязычных волонтеров в школы, проводить разговорные клубы. Также запустим отдельный портал с бесплатными уроками и курсами. Будем делать все, чтобы каждый украинец говорил по-английски,

– подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме того, добавил, что английский станет обязательным во всей системе образования — от детсадов до университетов, от дошкольников до ученых. Государство будет поддерживать профессиональное развитие педагогов и желание улучшать свои знания.

Какие еще изменения ждут украинцев

Чиновники будут обязаны говорить по-английски.

Федоров анонсировал, что англоязычные фильмы и телепрограммы будут транслироваться на телевидении на языке оригинала. Информация и объявления о транспорте будут дублироваться на английском.

Иностранцам будут отвечать по-английски, когда они будут обращаться в справочные службы на вокзалах, в аэропортах, речных портах и так далее.

Владение английским напрямую связано с уровнем конкурентоспособности и зарплатой на рынке труда для каждого гражданина. Продолжаем создавать революционные проекты и принимать законы по развитию человеческого капитала,

– отметил министр.

Законопроект будет доработан

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что законопроект "О применении английского языка в Украине" является рамочным. Он еще нуждается в доработке профильного комитета, в частности, по дублированию кинопродукции.

Кабмин уже работает над созданием программы по поощрению украинцев к обучению.