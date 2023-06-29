Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде подчеркнул, что программа очень подробная. При этом заслуживает внимания.
Смотрите также Министр Лисовой остро отреагировал на предложение переименовать Запорожье
Зеленский анонсировал программу осовременивания образования
В этой программе много решений, заслуживающих обсуждения, считает Зеленский.
Образовательный раздел украинской доктрины должен быть максимально наработан. Каждый этап. Нация, которая хочет быть лидером, делает образование лидером,
– подчеркнул президент.
И добавил, что на сегодняшний день языком сотрудничества в мире является английский. Это язык глобального бизнеса, глобальной науки и глобального общения.
Украина будущего требует распространения английского языка, чтобы украинские интересы распространились по миру,
– акцентировал глава государства.
И сообщил, что сегодня внес в Раду соответствующую законодательную инициативу.
Читайте Английский язык в Украине получит новый статус: законопроект уже в ВРУ
Английский язык в Украине получит новый статус
- Английский может стать языком международного общения в Украине.
- Внесенный в Раду законопроект №9432 (о применении английского языка в Украине) целью является нормирование применения английского языка во многих сферах.
- В частности, в работе государственной службы, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении госграницы, в сферах образования, культуры, транспорта здравоохранения и т.д.
- Так, документ предлагает определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.