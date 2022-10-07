Виступи світової та української еліти: які події Bookforum 2022 варто відвідати

У Львові триває 29 – й BookForum, який цього року змінив формат. До події онлайн можуть долучитися усі охочі. Натомість книжкого ярмарку з міркувань безпеки у місті Лева не буде.

29-й міжнародний BookForum триває у Львові з 6 по 9 жовтня 2022 року. Однак через війну майже всі заходи відбуватимуться онлайн.

Які події BookForum відвідати

У межах форуму відбудеться лише 20 подій. Участь у них візьмуть понад 40 авторів з України, Великої Британії, США, Мексики, Сирії, Португалії, Франції, Ірану та Танзанії. Зокрема Ніл Ґейман, Майкл Катакіс, Маргарет Етвуд, Ювал Харарі, Джонатан Літель, Абдулразак Гурна та інші. Офіційне відкриття події вже відбулось. Тож які найцікавіші заходи варто відвідати, читайте нижче.

7 жовтня О 14:00 годині розпочнеться обговорення "Жінки & війна". Участь у ньому візьмуть українська поетка і бойова медикиня Ярина Чорногуз, французько-британська журналістка, науковиця та письменниця американського походження Джанін Ді Джованні, мексиканська громадська активістка, письменниця Лідія Качо, організаторка руху "Донецьк – це Україна" Діана Берг та британська журналістка Емма Грехем-Гаррісон. З 17:30 по 18:50 триватиме захід "Мистецтво в часи конфлікту". Окрім Діани Берг та Емми Грехем-Гаррісон, над темою розмірковуватимуть українська поетка, перекладачка Катерина Калитко, літературознавець та поет Остап Сливинський, а також поет-слемер, військовослужбовець ЗСУ Артем Полежака. Перший повноцінний день фестивалю завершить публічна розмова з Ювалом Харарі та Нілом Ґейманом. Модеруватиме розмову з ізраїльським істориком, автором бестселера "Sapiens: Людина розумна. Історія людства" Ювалом Харарі та англійським письменником-фантастом, автором численних романів, графічних новел, коміксів та кіносценаріїв Нілом Ґейманом головна редакторка УП Севгіль Мусаєва. Захід триватиме з 19:00 до 20:00. 8 жовтня 11:00-12:30 – розмова "Ідея Європи" про те, як війна в Україні змінить Європу Про те, чи зможемо ми знову побачити Росію європейською країною, говоритимуть британсько-французький практик-адвокат Філіп Сендс, українська літературознавиця Тетяна Огаркова, письменник, журналіст Володимир Єрмоленко, журналіст, публіцист, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін та британський журналіст, історик і телеведучий Міша Ґленні. 13:00-14:30 – про імперіалізм та ідентичність спілкуватимуться письменниця Олена Стяжкіна, танзанійсько-британський письменник, лавреат Нобелівської премії з літератури 2021 року Абдулразак Гурна, поет, критик, драматург Ігор Померанцев, Лідія Качо, журналіст-розслідувач Джон Лі Андерсон та волонтер і публіцист Дмитро Крапивенко.

15:00-16:30 – про пропаганду та юридичне покарання пропагандистів дискутуватимуть Філіп Сендс, португальський політолог і політичний діяч Бруно Масаєш, британський журналіст, письменник Пітер Померанцев, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП Любов Цибульська. Також працівниця некомерційного фонду, який спеціалізується на підготовці, оснащенні та допомозі волонтерам екстрених служб у зонах конфлікту Mayday Rescue Foundation, Емма Вінберг, журналіст та медіаменеджер Андрій Шаповалов, СЕО медіа "Вокс Україна", військовослужбовець ЗСУ Максим Скубенко.

від 18:30 до 20:00 про воєнні злочини & пам’ять говоритимуть Філіп Сендс, журналістка-міжнародниця Наталя Гуменюк, письменник, журналіст, колишній полонений концтабору так званого "ДНР" Станіслав Асєєв, франко-американський прозаїк, журналіст і кінорежисер Джонатан Літель, голова правління Громадського Радіо Андрій Куликов та адвокат, правозахисник, військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм. День завершить публічна розмова Маргатер Етвуд та Юрка Прохаська. Розмова лавреатки Букерівської премії та українського публічного інтелектуала триватиме з 20:15 до 21:15. 9 жовтня Останній день BookForum ознаменує обговорення "Гроші та культура: як культурні інституції стають російськими офшорами". Окрім Міші Ґленні, в розмові візьмуть участь британський письменник і журналіст Олівер Було, британська журналістка і письменниця Кетрін Белтон та телерадіоведучий Вадим Карп’як. Учасники мізкуватимуть, чи можуть інституції культури працювати як офшорні компанії, та наскільки російський капітал присутній у закладах та заходах культури за кордонами РФ. Розмова триватиме з 11:00 до 12:30. Про те, як за століття змінилася роль письменників та журналістів під час війни та які вибори зробили українські письменники після того, як Росія почала війну проти України у 2014 році, говоритимуть під час події "Журналісти та письменники на війні" о 15:00 годині. У дискусії візьмуть участь американський письменник і фотограф Майкл Катакіс, письменниця, громадська активістка, волонтерка Вікторія Амеліна, Джон Лі Андерсон, Тетяна Огаркова й Джанін Ді Джованні. Від 17:00 до 18:30 за участі співзасновниці "Видавництва Старого Лева", поетки Мар’яни Савки й кураторки книжкових проєктів, виконавчої директорки Українського PEN Тетяни Терен триватиме презентація антології "Війна 2022": щоденники, есеї, поезія. BookForum о 19:00 годині завершить публічна розмова з Абдулразаком Гурна. Модераторка події – українська журналістка та блогерка Емма Антонюк. До розмови також долучиться журналіст, правозахисник та менеджер освітньо-культурних проєктів Алім Алієв. Зверніть увагу! З повною програмою Львівського Book Forum 2022 можна ознайомитись за З повною програмою Львівського Book Forum 2022 можна ознайомитись за посиланням

Якою є мета цьогорічного форуму Організатори та учасники форуму хочуть за допомогою культури розповісти іноземцям про війну в Україні. Також продемонструвати українцям потужність підтримки нашої держави у світі. Основне ж завдання BookForum 2022 – на міжнародному рівні обговорити покарання російських пропагандистів. Також сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців війни Росії проти України. Читайте Світова інтелектуальна еліта та змінений формат: у Львові стартує 29 – й BookForum Як і де долучитися до онлайн-трансляцій: на Facebook-сторінці BookForum;

на сайті BookForum в розділі "Програма";

на сайті нашого партнера @hayfestival (ENG)

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