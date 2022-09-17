Про це 24 каналу розповіла програмна директорка BookForum Софія Челяк. За її словами, такі зміни у проведенні BookForum пов'язані з війною, яку росія розпочала проти України.

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Яким буде BookForum у 2022 році

29-й Львівський міжнародний BookForum замість традиційного вересня пройде з 6 по 9 жовтня. З міркувань безпеки офлайн-події зможуть відвідати лише 100 запрошених гостей.

Проте завдяки одному з найбільших світових літературних фестивалів Hay Festival (Велика Британія) трансляції онлайн-дискусій можна буде подивитися із будь-якої точки світу, окрім росії.

Події будуть транслюватися українською та англійською мовами. Ми також сподіваємося на іспанську. Окрім того, по завершенню фестивалю ми плануємо зробити переклади на інші мови для того, щоб контент і теми, які ми підіймаємо у межах нашої програми, були доступні для людей по всьому світу,

– розповіла Челяк.

Програмна редакторка BookForum додала, що для участі в онлайн-подіях потрібно бути пройти просту реєстрацію. Це потрібно для додаткової безпеки.

Вона наголосила, що участь та перегляд подій фестивалю є абсолютно безоплатними.

Топтеми книжкового фестивалю

У рамках BookForum відбудеться 20 подій за участі понад 40 авторів з України, Великої Британії, США, Мексики та інших країн світу.

Головна ціль заходів – донести правду про те, що відбувається в Україні, у якій ситуації опинилися українці та українська література,

– зазначила Челяк.

За її словами, зустрічі у рамках BookForum будуть пов'язані із наступними темами:

Організатори планують почати дискусію на міжнародному рівні про те, чи російські пропагандисти повинні бути засуджені на трибуналі .

. Важливою темою стануть воєнні злочини росії . Також обговорюватимуть, який вплив матиме на майбутній трибунал те, що ця війна відбувається фактично у режимі онлайн.

. Також обговорюватимуть, який вплив матиме на майбутній трибунал те, що ця війна відбувається фактично у режимі онлайн. Організатори торкнуться теми історичної пам'яті, втрат та воєнної і повоєнної травми .

. Крім того, за словами програмної директорки BookForum, вперше на світовому рівні буде підійматися тема українського постколоніалізму на рівні з постколоніалізмом у світі, зокрема в африканських країнах.

Хедлайнери цьогорічного BookForum

Як розповіла Челяк, коли люди дивляться програму книжкового фестивалю, то першими звертають увагу на кількох осіб. Зокрема, участь у заходах візьмуть:

Ніл Ґейман – британський письменник-фантаст та автор численних романів;

– британський письменник-фантаст та автор численних романів; Ювал Ной Харарі — ізраїльський історик;

— ізраїльський історик; Абдулразак Гурна – британський прозаїк танзанійського походження, який став лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2021 році;

– британський прозаїк танзанійського походження, який став лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2021 році; Маргарет Етвуд — канадська письменниця та літературна критикиня.

На кого ще варто звернути увагу у програмі BookForum

Водночас, як наголосила програмна директорка "Форуму видавців", у програмі також є багато інших представників світової інтелектуальної еліти.

Зокрема, це письменник та адвокат Філіп Сендс . Він став автором книги "Східно-західна вулиця", у якій розповів про львів'ян, які ввели у міжнародне право терміни "геноцид" та "злочини проти людства". Сендс також активно працює над тим, аби допомагати Україні зі збором інформації про злочини росії для майбутнього трибуналу.

. Він став автором книги "Східно-західна вулиця", у якій розповів про львів'ян, які ввели у міжнародне право терміни "геноцид" та "злочини проти людства". Сендс також активно працює над тим, аби допомагати Україні зі збором інформації про злочини росії для майбутнього трибуналу. Також з BookForum співпрацює британський журналіст та письменник Пітер Померанцев , який є одним із топових дослідників пропаганди у світі. Саме він модеруватиме дискусію про російських пропагандистів.

, який є одним із топових дослідників пропаганди у світі. Саме він модеруватиме дискусію про російських пропагандистів. Окрім того, цьогоріч у фестивалі візьме участь Майкл Катакіс – розпорядник літературної спадщини Ернеста Гемінґвея.

"Я мушу зацитувати слова Катакіса. Він у захопленні від того, що роблять українці. На його думку, фестиваль є прецедентом в історії спротиву і пов'язаності літератури та війни", – наголосила Челяк.

Зверніть увагу! З повною програмою Львівського Book Forum 2022 можна ознайомитись за посиланням.

Частина учасників BookForum приїде в Україну

Як розповіла програмна директорка фестивалю, частина авторів приїде в Україну, щоб побачити усе на власні очі, поспілкуватися з військовими, волонтерами та переселенцями.

Ми сподіваємося, що вони писатимуть тексти про Україну і будуть нашими амбасадорами у світі. Адже нам потрібна підтримка максимальної кількості людей для того, щоб доносити правду про війну в Україні,

– наголосила Челяк.

Чи буде книжковий ярмарок

Традиційною частиною щорічного BookForum був книжковий ярмарок у Львові. Цьогоріч від нього також довелося відмовитися з міркувань безпеки.

Однак організатори вже працюють над тим, аби люди могли придбати довгоочікувані книжкові новинки.

Ми працюємо над акцією, яка буде спрямована на купівлю книжок, а також допомогу тим, хто не має змоги їх купити. Найближчим часом ми зможемо розповісти деталі,

– сказала Челяк.

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