Про це 24 каналу розповів організатор благодійного концерту у Любліні Пьотр Буковєцкі. Він також зазначив, що люди вже два тижня збирають гроші – мовиться не лише про українців закордоном, чи про поляків, пожертви надходять з усього світу.

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Площа є найближчою до України, тож ми хочемо донести сигнал до світу про свободу волі і про братерство. Бо саме в цьому полягає наша підтримка, гадаю, що ситуація в світі є надто небезпечною,

– каже організатор.

За його словами, артисти вирішили втілити цю ідею із концертом, щоб трохи нагадати людям, що спокій нам не даний за замовчуванням – його треба виборювати.

Організатор заходу також зазначив, що збір коштів продовжуватимуть і під час концертного марафону, і збір триватиме ще 2 тижні опісля.

Що відомо про Free World Radio

Благодійний захід транслюватимуть у багатьох країнах світу. Виступатимуть на ньому українські та іноземні виконавці:

Kalush Orchestra;

Olivia Addams;

Tymek;

T. Love;

Myslovitz;

Krzysztof Cugowski with the Team of Masters;

Miuosh та інші.

Також участь у масштабному дійстві візьмуть актори, спортсмени та журналісти. Вони усі об'єднаються заради спільної мети – допомоги Україні, яка бореться з російською агресією.

Детальніше про благочинний музичний марафон: дивіться відео

Придбати квитки на Free World Radio можна – тут. Їхня вартість стартує від 49 злотих. Організатори наголосили, що ці гроші – це "цеглинки" для відбудови України. То ж кожен, хто купить квиток, зможе долучитися до важливої справи.

Концерт розпочнеться о 17:00 на Замковій площі, а триватиме він аж 6 годин. Пряму трансляцію можна буде переглянути на YouTube 24 каналу.