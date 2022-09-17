Об этом 24 каналу рассказал организатор благотворительного концерта в Люблине Петр Буковецкий. Он также отметил, что люди уже две недели собирают деньги – говорится не только об украинцах за границей, или о поляках, пожертвованиях поступают со всего мира.
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Площадь является самой ближайшей к Украине, поэтому мы хотим донести сигнал миру о свободе воли и о братстве. Ведь именно в этом заключается наша поддержка, думаю, что ситуация в мире слишком опасна,
– говорит организатор.
По его словам, артисты решили воплотить эту идею с концертом, чтобы немного напомнить людям, что покой нам не дан по умолчанию – за него нужно бороться.
Организатор мероприятия также отметил, что сбор средств будет продолжаться и во время концертного марафона, и сбор продлится еще 2 недели спустя.
Что известно о Free World Radio
Благотворительное мероприятие будет транслироваться во многих странах мира. Выступать на нем будут украинские и иностранные исполнители:
- Kalush Orchestra;
- Olivia Addams;
- Tymek;
- T. Love;
- Myslovitz;
- Krzysztof Cugowski with Team of Masters;
- Miuosh и другие.
Также участие в масштабном действе примут актеры, спортсмены и журналисты. Они все объединятся ради общих целей – помощи Украине, которая борется с российской агрессией.
Подробнее о благотворительном музыкальном марафоне: смотрите видео
Приобрести билеты на Free World Radio можно – здесь . Их стоимость стартует от 49 злотых. Организаторы подчеркнули, что эти деньги – это "кирпичики" для восстановления Украины. Так что каждый, кто купит билет, сможет приобщиться к важному делу.