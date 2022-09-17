Концерт начнется в 17:00 на Замковой площади, а продлится он 6 часов. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на YouTube 24 канала.

К теме Купить билет в поддержку Украины: в Люблине состоится благотворительный концерт

Съемочная группа 24 канала будет вести прямую трансляцию с площади возле сцены, поэтому наши зрители смогут просмотреть концерт, находясь в Украине.

Что известно о Free World Radio

Благотворительное мероприятие будет транслироваться во многих странах мира. Выступят на нем украинские и иностранные исполнители:

Kalush Orchestra;

Olivia Addams;

Tymek;

T. Love;

Myslovitz;

Krzysztof Cugowski with Team of Masters;

Miuosh и другие.

Также в масштабном действе примут участие актеры, спортсмены и журналисты. Они все объединятся ради общей цели – помощи Украине, которая борется с российской агрессией.

Приобрести билеты на Free World Radio можно – здесь. Их стоимость стартует от 49 злотых. Организаторы подчеркнули, что эти деньги – это "кирпичики" для восстановления Украины. Так что каждый, кто купит билет, сможет присоединиться к важному делу.

Мы видим надежду в совместных действиях – мы доказываем, что, даже развлекаясь, можно эффективно помогать. Например, купив билет-пожертвование на благотворительный концерт,

– подчеркнули организаторы.

Также сбор будет проходить с помощью смс-кампании. Она началась еще 2 недели назад и продлится 2 недели после завершения концерта.

Обратите внимание! Организаторами концерта являются правительство Польши и местные власти Люблина. Партнеры благотворительного мероприятия – "Люкс ФМ", 24 канал и "Захід.нет".

Благотворительный концерт Free World Radio: прямая трансляция