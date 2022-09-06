Концерт пройдет на Замковой площади в центре польского города. Он продлится 6 часов, об этом журналистам 24 канала рассказали организаторы.
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Трансляцию концерта будут показывать по всему миру
На концерте обустроят радиостудии, откуда польские и европейские журналисты будут вести прямые эфиры. Организаторы благотворительного мероприятия подчеркнули, что сейчас миру больше всего нужен покой и безопасность. Они хотят дать детям мир без войны и потому собирают деньги на помощь Украине, которая сейчас борется с российской агрессией.
Заметим, что трансляцию шоу можно будет смотреть и на YouTube 24 канала. А еще наша съемочная группа будет вести включение с площади у сцены.
Сбор денег среди общественности будет проходить с помощью смс-кампании, которая началась еще за 2 недели до начала мероприятия и продлится 2 недели после его завершения.
Кто выступит на Radio Free World
- Kalush Orchestra;
- Olivia Addams;
- Tymek;
- T. Love;
- Myslovitz;
- Krzysztof Cugowski with Team of Masters;
- Miuosh и другие.
Участие в благотворительном мероприятии также примут актеры, журналисты и спортсмены. Все для того, чтобы собрать как можно больше денег для Украины.
Кстати, организаторами концерта являются премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Яцек Сасин, а также местные власти Люблина. Партнеры благотворительного мероприятия – "Люкс ФМ", 24 канал и "Захід.нет".