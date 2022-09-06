Концерт відбудеться на Замковій площі у центрі польського міста. Триватиме він аж 6 годин, про це журналістам 24 каналу розповіли організатори.

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Трансляцію шоу показуватимуть по всьому світу

На концерті облаштують радіостудії, звідки польські та європейські журналісти вестимуть прямі ефіри. Організатори благодійного дійства наголосили, що зараз світу найбільше потрібен спокій та безпека. Вони хочуть дати дітям світ без війни й тому збирають гроші на допомогу Україні, яка зараз бореться з російською агресією.

Зауважимо, що трансляцію шоу можна буде дивитися і на YouTube 24 каналу. А ще наша знімальна група буде вести включення з площі біля сцени.

Збір грошей серед громадськості відбуватиметься за допомогою смс-кампанії, яка розпочалася ще за 2 тижні до початку заходу й триватиме 2 тижні після його завершення.

Зверніть увагу! Придбати квитки на концерт можна – за посиланням. Їхня вартість стартує від 49 злотих. Організатори називають квитки "цеглинками", які підуть на відбудову України. То ж закликають усіх придбати свою "цеглинку" й долучитися до важливої справи.

Хто виступить на Radio Free World

Kalush Orchestra;

Olivia Addams;

Tymek;

T. Love;

Myslovitz;

Krzysztof Cugowski with the Team of Masters;

Miuosh та інші.

Участь у благодійному заході також візьмуть актори, журналісти та спортсмени. Все для того, щоб зібрати якомога більше грошей для України.

До речі, організаторами концерту є прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Яцек Сасін, а також місцева влада Любліна. Партнери благодійного заходу – "Люкс ФМ", 24 канал та "Захід.нет".