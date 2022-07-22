Відповідну інформацію 22 липня розповів президент Володимир Зеленський. Варто відзначити, що раніше фронтмен Imagine Dragons підняв прапор України на концерті в Празі.
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Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24
Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24,
– заявив Зеленський.
Президент України пояснив, що:
- гурт просуватиме напрямок медичної допомоги;
- спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала перша леді Олена Зеленська.
Володимир Зеленський додав, що у 2018 році гурт вперше відвідав Україну, а вже у 2022-му – продовжує робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі.
Президент України подякував гурту за це.
Що відомо про платформу United24
- United24 – є глобальною ініціативою української влади з підтримки України. Указ про створення такої платформи підписав Володимир Зеленський.
- Платформу запустили після початку повномасштабного нападу росії на Україну – з 5 травня 2022 року.
- Наразі це національний бренд України, який об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні.
- Люди у всьому світі можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти росії. Ба більше, відомі особистості стають амбасадорами платформи United24.
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