Відповідну інформацію 22 липня розповів президент Володимир Зеленський. Варто відзначити, що раніше фронтмен Imagine Dragons підняв прапор України на концерті в Празі.

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Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24

Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24,

– заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що:

гурт просуватиме напрямок медичної допомоги;

спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала перша леді Олена Зеленська.

Володимир Зеленський додав, що у 2018 році гурт вперше відвідав Україну, а вже у 2022-му – продовжує робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі.

Президент України подякував гурту за це.

Що відомо про платформу United24

United24 – є глобальною ініціативою української влади з підтримки України. Указ про створення такої платформи підписав Володимир Зеленський.

Платформу запустили після початку повномасштабного нападу росії на Україну – з 5 травня 2022 року.

Наразі це національний бренд України, який об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні.

Люди у всьому світі можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти росії. Ба більше, відомі особистості стають амбасадорами платформи United24.

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