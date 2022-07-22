Соответствующую информацию 22 июля рассказал президент Владимир Зеленский. Стоит отметить, что ранее фронтмен Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте в Праге.

Заметьте Солист Imagine Dragons со сцены обратился к украинцам: "Эта песня для Украины"

Imagine Dragons стали амбассадорами платформы United 24

Легендарные Imagine Dragons стали амбассадорами платформы United 24,

- заявил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что:

группа будет продвигать направление медицинской помощи;

сначала они поддержат сбор на скорые, который начала первая леди Елена Зеленская.

Владимир Зеленский добавил, что в 2018 году группа впервые посетила Украину, а уже в 2022-м – продолжает делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире.

Президент Украины поблагодарил группу за это.

Что известно о платформе United 24

United24 – является глобальной инициативой украинских властей по поддержке Украины. Указ о создании такой платформы подписал Владимир Зеленский.

Платформу запустили после начала полномасштабного нападения россии на Украину – с 5 мая 2022 года.

Сейчас это национальный бренд Украины, который объединяет международных партнеров и благотворителей, которые хотят помочь нашей стране.

Люди во всем мире могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против россии. Более того, известные личности становятся амбассадорами платформы United 24.

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