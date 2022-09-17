Концерт розпочнеться о 17:00 на Замковій площі, а триватиме він аж 6 годин. Пряму трансляцію можна буде переглянути на YouTube 24 каналу.

До теми Купуй квиток на підтримку України: у Любліні відбудеться благодійний концерт

Знімальна група 24 каналу вестиме пряму трансляцію з площі біля сцени, то ж наші глядачі зможуть переглянути концерт, перебуваючи в Україні.

Що відомо про Free World Radio

Благодійний захід транслюватимуть у багатьох країнах світу. Виступатимуть на ньому українські та іноземні виконавці:

Kalush Orchestra;

Olivia Addams;

Tymek;

T. Love;

Myslovitz;

Krzysztof Cugowski with the Team of Masters;

Miuosh та інші.

Також участь у масштабному дійстві візьмуть актори, спортсмени та журналісти. Вони усі об'єднаються заради спільної мети – допомоги Україні, яка бореться з російською агресією.

Придбати квитки на Free World Radio можна – тут. Їхня вартість стартує від 49 злотих. Організатори наголосили, що ці гроші – це "цеглинки" для відбудови України. То ж кожен, хто купить квиток, зможе долучитися до важливої справи.

Ми бачимо надію у спільних діях – ми доводимо, що навіть розважаючись, можна ефективно допомагати. Наприклад, купивши квиток-пожертву на благодійний концерт,

– наголосили організатори.

Також збір відбуватиметься за допомогою смс-кампанії. Вона розпочалася ще 2 тижні тому й триватиме 2 тижні після завершення концерту.

Зверніть увагу! Організаторами концерту є уряд Польщі та місцева влада Любліна. Партнери благодійного заходу – "Люкс ФМ", 24 канал та "Захід.нет".

Благодійний концерт Free World Radio: пряма трансляція