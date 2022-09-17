Концерт розпочнеться о 17:00 на Замковій площі, а триватиме він аж 6 годин. Пряму трансляцію можна буде переглянути на YouTube 24 каналу.
До теми Купуй квиток на підтримку України: у Любліні відбудеться благодійний концерт
Знімальна група 24 каналу вестиме пряму трансляцію з площі біля сцени, то ж наші глядачі зможуть переглянути концерт, перебуваючи в Україні.
Що відомо про Free World Radio
Благодійний захід транслюватимуть у багатьох країнах світу. Виступатимуть на ньому українські та іноземні виконавці:
- Kalush Orchestra;
- Olivia Addams;
- Tymek;
- T. Love;
- Myslovitz;
- Krzysztof Cugowski with the Team of Masters;
- Miuosh та інші.
Також участь у масштабному дійстві візьмуть актори, спортсмени та журналісти. Вони усі об'єднаються заради спільної мети – допомоги Україні, яка бореться з російською агресією.
Придбати квитки на Free World Radio можна – тут. Їхня вартість стартує від 49 злотих. Організатори наголосили, що ці гроші – це "цеглинки" для відбудови України. То ж кожен, хто купить квиток, зможе долучитися до важливої справи.
Ми бачимо надію у спільних діях – ми доводимо, що навіть розважаючись, можна ефективно допомагати. Наприклад, купивши квиток-пожертву на благодійний концерт,
– наголосили організатори.
Також збір відбуватиметься за допомогою смс-кампанії. Вона розпочалася ще 2 тижні тому й триватиме 2 тижні після завершення концерту.
Благодійний концерт Free World Radio: пряма трансляція