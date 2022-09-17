Об этом 24 каналу рассказала программный директор BookForum София Челяк. По ее словам, такие изменения в проведении BookForum связаны с войной, которую россия начала против Украины.

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Каким будет BookForum в 2022 году

29-й Львовский международный BookForum вместо традиционного сентября пройдет с 6 по 9 октября. Из соображений безопасности офлайн-события смогут посетить только 100 гостей.

Однако благодаря одному из величайших мировых литературных фестивалей Hay Festival (Великобритания) трансляции онлайн-дискуссий можно будет посмотреть из любой точки мира, кроме россии.

События будут транслироваться на украинском и английском языках. Мы также надеемся на испанский. Кроме того, по завершению фестиваля мы планируем сделать переводы на другие языки для того, чтобы контент и темы, которые мы поднимаем в рамках нашей программы, были доступны для людей во всем мире,

– рассказала Челяк.

Программная редактор BookForum добавила, что для участия в онлайн-событиях нужно пройти простую регистрацию. Это необходимо для дополнительной безопасности.

Она подчеркнула, что участие и пересмотр событий фестиваля абсолютно бесплатны.

Топтемы книжного фестиваля

В рамках BookForum состоится 20 событий с участием более 40 авторов из Украины, Великобритании, США, Мексики и других стран мира.

Главная цель мероприятия – донести правду о том, что происходит в Украине, в какой ситуации оказались украинцы и украинская литература,

– отметила Челяк.

По ее словам, встречи в рамках BookForum будут связаны со следующими темами:

Организаторы планируют начать дискуссию на международном уровне о том, должны ли российские пропагандисты быть осуждены на трибунале .

. Важной темой станут военные преступления россии . Также будут обсуждать, какое влияние будет иметь на будущий трибунал, что эта война происходит фактически в режиме онлайн.

. Также будут обсуждать, какое влияние будет иметь на будущий трибунал, что эта война происходит фактически в режиме онлайн. Организаторы коснутся темы исторической памяти, потерь и военной и послевоенной травмы .

. Кроме того, по словам программного директора BookForum, впервые на мировом уровне будет подниматься тема украинского постколониализма на уровне постколониализма в мире, в частности в африканских странах.

Хедлайнеры BookForum в этом году

Как рассказала Челяк, когда люди смотрят программу книжного фестиваля, первыми обращают внимание на нескольких человек. В частности, участие в мероприятиях примут:

Нил Гейман – британский писатель-фантаст и автор многочисленных романов;

– британский писатель-фантаст и автор многочисленных романов; Ювал Ной Харари – израильский историк;

– израильский историк; Абдулразак Гурна – британский прозаик танзанийского происхождения, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2021 году;

– британский прозаик танзанийского происхождения, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2021 году; Маргарет Этвуд – канадская писательница и литературная критик.

На кого стоит обратить внимание в программе BookForum

В то же время, как отметила программный директор "Форума издателей", в программе также много других представителей мировой интеллектуальной элиты.

В частности, это писатель и адвокат Филипп Сэндс . Он стал автором книги "Восточно-западная улица", в которой рассказал о львовянах, введших в международное право термины "геноцид" и "преступления против человечества". Сэндс также активно работает над тем, чтобы помогать Украине со сбором информации о преступлениях россии для будущего трибунала.

. Он стал автором книги "Восточно-западная улица", в которой рассказал о львовянах, введших в международное право термины "геноцид" и "преступления против человечества". Сэндс также активно работает над тем, чтобы помогать Украине со сбором информации о преступлениях россии для будущего трибунала. Также с BookForum сотрудничает британский журналист и писатель Питер Померанцев , являющийся одним из топовых исследователей пропаганды в мире. Именно он будет модерировать дискуссию о российских пропагандистах.

, являющийся одним из топовых исследователей пропаганды в мире. Именно он будет модерировать дискуссию о российских пропагандистах. Кроме того, в этом году в фестивале примет участие Майкл Катакис – распорядитель литературного наследия Эрнеста Хемингуэя.

"Я должен зацитировать слова Катакиса. Он восхищен тем, что делают украинцы. По его мнению, фестиваль является прецедентом в истории сопротивления и связанности литературы и войны", – подчеркнула Челяк.

Обратите внимание! С полной программой Львовского Book Forum 2022 можно ознакомиться по ссылке.

Часть участников BookForum приедет в Украину

Как рассказала программный директор фестиваля, часть авторов приедет в Украину, чтобы увидеть все своими глазами, пообщаться с военными, волонтерами и переселенцами.

Мы надеемся, что они будут писать тексты об Украине и будут нашими послами в мире. Ведь нам нужна поддержка максимального количества людей для того, чтобы доносить правду о войне в Украине.

– подчеркнула Челяк.

Будет ли книжная ярмарка

Традиционной частью ежегодного BookForum была книжная ярмарка во Львове. В этом году от него также пришлось отказаться из соображений безопасности.

Однако организаторы уже работают над тем, чтобы люди могли приобрести долгожданные книжные новинки.

Мы работаем над акцией, которая будет направлена на покупку книг, а также помощь тем, кто не может их купить. В ближайшее время мы сможем рассказать детали,

– сказала Челяк.

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