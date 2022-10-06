У 29 – му BookForum візьме участь світова інтелектуальна еліта. Учасники та організатори події хочуть перш за все розповісти світові про війну в Україні. Цього року один з найвідоміших літературних фестивалів відбудеться не у вересні.

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Коли й де відбуватиметься BookForum 2022

29-й міжнародний BookForum відбуватиметься з 6 по 9 жовтня 2022 року у Львові.

Цього року через повномасштабне вторгнення Росії формат проведення заходу змінили. Транслюватимуть подію на весь світ завдяки підтримці одного з найбільших світових літературних фестивалів Hay Festival (Велика Британія). Офлайн BookForum цього року зможе відвідати сто спеціальних гостей за особистими запрошеннями.

У BookForum візьме участь світова інтелектуальна еліта

У межах BookForum відбудеться 20 подій за участі понад 40 авторів з України, Великої Британії, США, Мексики, Сирії, Португалії, Франції, Ірану та Танзанії.

До цьогорічного книжкового форуму зокрема долучаться:

Філіп Сендс;

Генрі Марш;

Ювал Ной Харарі;

Джонатан Літтель;

Ніл Гейман;

Майкл Катакіс;

Олександр Михед;

Севгіль Мусаєва;

Олена Стяжкіна;

Вадим Карп'як та багато інших спікерів,

До курування програмою долучився і британський письменник та спеціаліст з пропаганди Пітер Померанцев.

Якою є мета цьогорічного форуму

Організатори та учасники форуму хочуть за допомогою культури розповісти іноземцям про війну в Україні. Також продемонструвати українцям потужність підтримки нашої держави у світі.

Основне ж завдання BookForum 2022 – на міжнародному рівні обговорити покарання російських пропагандистів. Також сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців війни Росії проти України.

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Упродовж чотирьох днів гості Форуму дискутуватимуть на такі теми:

як війна в Україні змінить Європу;

імперіалізм та ідентичність;

пропаганда покарання пропагандистів.

З повною програмою Львівського Book Forum 2022 можна ознайомитись за посиланням https://bookforum.ua/events.

Як і де долучитися до онлайн-трансляцій:

на Facebook-сторінці BookForum;

на сайті BookForum в розділі "Програма";

на сайті нашого партнера @hayfestival (ENG)

Що таке BookForum Це книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року відбувається щоосені у Львові, Україна. Організатор – ГО "Форум видавців". За останні 23 роки фестиваль охопив понад 2500 унікальних авторів з 43 країн, а також 15 000 фахівців книжкової галузі. Щороку фестиваль формулює фокусну тему, довкола якої вибудовує програму. Це сотні подій у багатьох локаціях Львова. У 2018 році Форум видавців у Львові змінив назву на BookForum. Вже під оновленим іменем утвердився у статусі головного культурного фестивалю країни та одного з найбільших літературних фестивалів у Центрально-Східній Європі.

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