У 29 – му BookForum візьме участь світова інтелектуальна еліта. Учасники та організатори події хочуть перш за все розповісти світові про війну в Україні. Цього року один з найвідоміших літературних фестивалів відбудеться не у вересні.
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Коли й де відбуватиметься BookForum 2022
29-й міжнародний BookForum відбуватиметься з 6 по 9 жовтня 2022 року у Львові.
Цього року через повномасштабне вторгнення Росії формат проведення заходу змінили. Транслюватимуть подію на весь світ завдяки підтримці одного з найбільших світових літературних фестивалів Hay Festival (Велика Британія). Офлайн BookForum цього року зможе відвідати сто спеціальних гостей за особистими запрошеннями.
У BookForum візьме участь світова інтелектуальна еліта
У межах BookForum відбудеться 20 подій за участі понад 40 авторів з України, Великої Британії, США, Мексики, Сирії, Португалії, Франції, Ірану та Танзанії.
До цьогорічного книжкового форуму зокрема долучаться:
- Філіп Сендс;
- Генрі Марш;
- Ювал Ной Харарі;
- Джонатан Літтель;
- Ніл Гейман;
- Майкл Катакіс;
- Олександр Михед;
- Севгіль Мусаєва;
- Олена Стяжкіна;
- Вадим Карп'як та багато інших спікерів,
До курування програмою долучився і британський письменник та спеціаліст з пропаганди Пітер Померанцев.
Якою є мета цьогорічного форуму
Організатори та учасники форуму хочуть за допомогою культури розповісти іноземцям про війну в Україні. Також продемонструвати українцям потужність підтримки нашої держави у світі.
Основне ж завдання BookForum 2022 – на міжнародному рівні обговорити покарання російських пропагандистів. Також сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців війни Росії проти України.
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Упродовж чотирьох днів гості Форуму дискутуватимуть на такі теми:
- як війна в Україні змінить Європу;
- імперіалізм та ідентичність;
- пропаганда покарання пропагандистів.
З повною програмою Львівського Book Forum 2022 можна ознайомитись за посиланням https://bookforum.ua/events.
Як і де долучитися до онлайн-трансляцій:
на Facebook-сторінці BookForum;
на сайті BookForum в розділі "Програма";
на сайті нашого партнера @hayfestival (ENG)
Що таке BookForum
Це книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року відбувається щоосені у Львові, Україна. Організатор – ГО "Форум видавців".
За останні 23 роки фестиваль охопив понад 2500 унікальних авторів з 43 країн, а також 15 000 фахівців книжкової галузі.
Щороку фестиваль формулює фокусну тему, довкола якої вибудовує програму. Це сотні подій у багатьох локаціях Львова.
У 2018 році Форум видавців у Львові змінив назву на BookForum. Вже під оновленим іменем утвердився у статусі головного культурного фестивалю країни та одного з найбільших літературних фестивалів у Центрально-Східній Європі.
Як відбувався 28 BookForum ("Форум Видавців") у 2021 році
- Захід тривав з 15 по 19 вересня.
- У 2021 році формат фестивалю також був незвичний: через на пандемію коронавірусу організатори вирішили проводити події наживо та онлайн.