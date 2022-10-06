В 29-м BookForum примет участие мировая интеллектуальная элита. Участники и организаторы события хотят, прежде всего, рассказать миру о войне в Украине. В этом году один из известнейших литературных фестивалей состоится не в сентябре.

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Когда и где будет происходить BookForum 2022

29-й международный BookForum пройдет с 6 по 9 октября 2022 года во Львове.

В этом году из-за полномасштабного вторжения России формат проведения мероприятия был изменен. Будут транслировать событие на весь мир благодаря поддержке одного из крупнейших мировых литературных фестивалей Hay Festival (Великобритания). Офлайн BookForum в этом году сможет посетить сто специальных гостей по личным приглашениям.

В BookForum примет участие мировая интеллектуальная элита

В рамках BookForum состоится 20 событий с участием более 40 авторов из Украины, Великобритании, США, Мексики, Сирии, Португалии, Франции, Ирана и Танзании.

К нынешнему книжному форуму в частности присоединятся:

Филипп Сэндс;

Генри Марш;

Ювал Ной Харари;

Джонатан Литтель;

Нил Гейман;

Майкл Катакис;

Александр Михед;

Севгиль Мусаева;

Елена Стяжкина;

Вадим Карпяк и многие другие спикеры,

К курированию программой присоединился и британский писатель и специалист по пропаганде Питер Померанцев.

Какова цель нынешнего форума

Организаторы и участники форума хотят с помощью культуры рассказать иностранцам о войне в Украине. Также продемонстрировать украинцам мощь поддержки нашего государства в мире.

Основная же задача BookForum 2022 – на международном уровне обсудить наказание российских пропагандистов. Также будет способствовать организации международного трибунала для заказчиков и исполнителей войны России против Украины.

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В течение четырех дней гости Форума будут дискутировать по следующим темам:

как война в Украине сменит Европу;

империализм и идентичность;

пропаганда наказания пропагандистов.

С полной программой Львовского Book Forum 2022 можно ознакомиться по ссылке https://bookforum.ua/events .

Как и где присоединиться к онлайн-трансляциям:

на Facebook-странице BookForum;

на сайте BookForum в разделе "Программа";

на сайте нашего партнера @hayfestival (ENG)

Что такое BookForum Это книжная ярмарка и Львовский международный литературный фестиваль. С 1994 года происходит каждую осень во Львове, Украина. Организатор – ОО "Форум издателей".

За последние 23 года фестиваль охватил более 2500 уникальных авторов из 43 стран, а также 15000 специалистов книжной отрасли.

Ежегодно фестиваль формулирует фокусную тему вокруг которой выстраивает программу. Это сотни событий во многих местах Львова.

В 2018 году Форум издателей во Львове сменил название на BookForum. Под обновленным именем утвердился в статусе главного культурного фестиваля страны и одного из крупнейших литературных фестивалей в Центрально-Восточной Европе.

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