Історія слова "брасматік": від французького напису до бабусиної косметички

"Брасматік" звучить так, ніби це назва якогось складного космічного приладу. Насправді все значно простіше – історія слова веде до французького напису, який покупчині свого часу прочитали по-своєму.

Та чому її називали саме так і як французький напис на упаковці перетворився на звичну побутову назву?

Що означає слово "брасматік"?

Уявіть, що вас просять купити в магазині "брасматік". Що шукатимете на полиці – косметику, щось для волосся чи, можливо, зовсім іншу річ? Колись це слово було звичним для багатьох жінок, а сьогодні його частіше впізнають ті, хто пам'ятає старі косметички мам і бабусь, а у соцмережах уже тлумачать його як діалектизм.

Брасматик – це розмовна назва туші для вій, передусім тієї, що продавалася в тюбику з щіточкою всередині. Щіточку виймали разом із тушшю та одразу фарбували нею вії.

Знаєте значення слова: дивіться відео

Ще кілька десятиліть тому жінки фарбували вії зовсім не так, як ми звикли сьогодні. Раніше туш часто продавали у вигляді сухого бруска: щіточку змочували, набирали нею фарбу, а потім наносили на вії. Тож поява тюбика з готовою до використання щіточкою помітно спростила макіяж. Колись такий спосіб нанесення був неабиякою зручністю.

Цікаво знати! В українській мові слово "туш" має два роди залежно від значення. Косметичний засіб для вій – жіночого роду: "чорна туш", "нова туш". А музичне привітання, яке виконує оркестр, – чоловічого: "урочистий туш". Докладніше про це читайте в матеріалі "Чому слово "туш" буває жіночого й чоловічого роду".

Як назва щіточки перетворилася на назву туші?

У цій історії з назвою є цікавий мовний поворот. Є кілька версій походження назви.

Найпереконливіша пов'язує її з французьким словосполученням brosse automatique, тобто "автоматична щіточка". На упаковках косметики з'явилося скорочене написання Bross'Matic.

Покупчині запам'ятали незвичний напис, пристосували його до звичного звучання, а згодом почали називати так увесь косметичний засіб. Тобто назва, яка спочатку стосувалася певного товару або його конструктивної особливості, поступово стала побутовим позначенням туші для вій.

Є й інше пояснення походження назви – від англійського словосполучення brush mate, яке можна приблизно перекласти як "помічник щіточки". Обидві версії пов'язують слово з головною особливістю новинки: щіточка вже була вбудована в тюбик із тушшю.

У 1980–1990-х роках така конструкція стала зручним рішенням для тих, хто хотів фарбувати вії швидше й без зайвих приготувань. Так поступово змінювався і сам процес нанесення макіяжу.

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Коли назва бренду стає загальною?

Подібні мовні історії трапляються часто. Мовознавці називають таке явище апелятивацією – перетворенням власної назви на загальну. Спочатку слово позначає конкретний бренд або продукт, а згодом ним починають називати цілу групу подібних речей.

Так сталося і з іншими знайомими словами:

Ксерокс – від назви компанії Xerox, яка виробляла копіювальну техніку.

– від назви компанії Xerox, яка виробляла копіювальну техніку. Памперс – від торгової марки Pampers, назва якої поширилася на підгузки інших виробників.

– від торгової марки Pampers, назва якої поширилася на підгузки інших виробників. Ескімо – Eskimo Pie, як назва морозива на паличці в шоколадній глазурі.

– Eskimo Pie, як назва морозива на паличці в шоколадній глазурі. Скотч – спочатку так називали клейку стрічку певної марки, а тепер цим словом часто позначають будь-яку прозору клейку стрічку.

– спочатку так називали клейку стрічку певної марки, а тепер цим словом часто позначають будь-яку прозору клейку стрічку. Термос – від торгової марки Thermos, яка стала назвою теплоізольованої посудини.

Сьогодні слово "брасматік" має розмовний, регіональний відтінок і сприймається як дещо застаріле. Його й досі пам'ятають у різних місцевостях України, зокрема на сході та півдні.

Тож наступного разу, коли почуєте від мами чи бабусі "подай брасматік", знайте: йдеться про звичайну туш для вій, а за незвичною назвою ховається історія косметичної новинки, французького напису та мовної звички.