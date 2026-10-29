Чому слово "туш" буває жіночого й чоловічого роду: від чого це залежить

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Від чого залежить рід слова "туш", розповідаємо з посиланням на пояснення репетиторки з мови @repetytorka.anna.

Туш – жіночого чи чоловічого роду?

Ви хоч раз чули слово "туш", але в якому значенні? Бо жінки точно знають і використовують і слово, і засіб щодня. Але якого він роду?

В українській мові слово "туш" має два роди: жіночий і чоловічий. Усе залежить від того, що саме маємо на увазі.

Туш – жіночого роду. Коли говоримо про фарбу для малювання, креслення або косметичний засіб для вій, уживаємо слово "туш" у жіночому роді.

Туш – це рідка або суха фарба стійкого кольору, яку використовують для малювання пером, пензлем чи креслення. Зазвичай вона чорна, але буває й іншого кольору.

Наприклад:

чорна туш;

кольорова туш;

рідка туш;

малюнок виконано тушшю;

купити туш для вій.

Тож правильно казати: "Я купила нову туш", "Чорна туш добре підкреслює вії", "Художник працював тушшю".

Туш – чоловічого роду. А ось коли йдеться про музичне привітання, слово "туш" стає чоловічого роду.

Туш – це невелика урочиста музична п'єса, яку виконують під час вшанування людини, вручення нагород, святкових церемоній. Найчастіше її грає духовий оркестр.

Наприклад:

урочистий туш;

святковий туш;

оркестр заграв туш;

на честь переможців виконали туш.

Тому правильно: "Оркестр зіграв урочистий туш", "На честь ювіляра виконали музичний туш".

Туш – це і музика: дивіться відео

Таке значення слова зафіксоване в СУМ-11 та Великому тлумачному словнику сучасної української мови.

Туш – якого роду: дивіться відео

А ще "туш" – це порушення правил у більярді, коли гравець ненавмисно торкається кулі. І тут теж чоловічий рід: більярдний туш.

Цікаво! Подібна ситуація є зі словом "біль", яке теж може бути чоловічого й жіночого роду залежно від значення. Коли йдеться про фізичне страждання, правильно казати "гострий біль", а коли про білила – "біла біль".

Як запам’ятати, щоб не плутати?

Якщо туш можна нанести на вії або використати для малювання, це жіночий рід: чорна туш, тушшю.

Якщо туш можна зіграти на музичних інструментах на честь людини, це чоловічий рід: урочистий туш, тушем.

Отже, українською правильно говорити і "чорна туш", і "урочистий туш". Рід слова визначає його значення.