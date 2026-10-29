Почему слово "туш" бывает женского и мужского рода: от чего это зависит

К какому роду относится слово "туш"? / Фото Magnific.
"Туш" – слово, которое может сбить с толку даже тех, кто хорошо знает украинский язык. Ведь в зависимости от значения оно меняет род.
От чего зависит род слова "туш" – рассказываем со ссылкой на объяснение репетитора по языку @repetytorka.anna.
"Туш" – женского или мужского рода?
Вы хоть раз слышали слово "туш", но в каком значении? Ведь женщины точно знают и используют и слово, и средство каждый день. Но какого оно рода?
В украинском языке слово "туш" имеет два рода: женский и мужской. Все зависит от того, что именно мы имеем в виду.
Туш – женского рода. Когда мы говорим о краске для рисования, черчения или косметическом средстве для ресниц, мы употребляем слово "туш" в женском роде.
- Туш – это жидкая или сухая краска стойкого цвета, которую используют для рисования пером, кистью или черчения. Обычно она черная, но бывает и другого цвета.
Например:
-
черная тушь;
-
цветная тушь;
-
жидкая тушь;
-
рисунок выполнен тушью;
-
купить тушь для ресниц.
Поэтому правильно говорить: "Я купила нову туш", "Чорна туш добре підкреслює вії", "Художник працював тушшю".
Туш – мужского рода. А вот когда речь идет о музыкальном поздравлении, слово "туш" становится мужского рода.
- Туш – это небольшая торжественная музыкальная пьеса, которую исполняют во время чествования человека, вручения наград, праздничных церемоний. Чаще всего ее играет духовой оркестр.
Например:
-
торжественный туш;
-
праздничный туш;
-
оркестр заиграл туш;
-
в честь победителей исполнили туш.
Поэтому правильно: "Оркестр сыграл торжественный туш", "В честь юбиляра исполнили музыкальный туш".
Туш – это и музыка: смотрите видео
Такое значение слова зафиксировано в СУМ-11 и Большом толковом словаре современного украинского языка.
Туш – какого рода: смотрите видео
А ещё "туш" – это нарушение правил в бильярде, когда игрок непреднамеренно касается шара. И здесь тоже мужской род: бильярдный туш.
Интересно! Подобная ситуация есть со словом "біль", которое тоже может быть мужского и женского рода в зависимости от значения. Когда речь идёт о физическом страдании, правильно говорить "гострий біль", а когда о белилах – "біла біль".
Как запомнить, чтобы не путать?
Если туш можно нанести на ресницы или использовать для рисования, это женский род: чорна туш, тушшю.
Если туш можно сыграть на музыкальных инструментах в честь человека, это мужской род: торжественный туш, тушем.
Итак, на украинском языке правильно говорить и "чорна туш", и "урочистий туш". Род слова определяет его значение.
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