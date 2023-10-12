Має давнє походження: що означає фразеологізм "брати ноги на плечі"

В українській мові є чимало слів, якими варто збагачувати своє мовлення. І не лише слів, а й висловів.

Зокрема, окрасою вашого мовлення можуть стати фразеологізми. Вони – частина культурної скарбниці нашого народу, зазначає Освіта 24.

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Що означає фразеологізм "брати ноги на плечі"

Українська мова справді може похизуватися багатством фразеологізмів.

Фразеологізм – це фіксований багатослівний вираз (фраза, приказка). Він наділений переносним значенням, яке ви не зрозумієте зі значень окремих слів.

Так, розкриємо значення одного з них – "брати ноги на плечі". Він означає "швидко йти, тікати".

Якщо зазирнути в історію, побачимо: колись взуття для звичайних людей було розкішшю. Тож його берегли, а мандрували люди переважно пішки. Часто, щоб заощадити на взутті, люди ходили босоніж, а чоботи перекидали через плече. Зокрема, тоді, коли бігли, тікали від лиха.

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