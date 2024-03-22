Заклади освіти у Сумах можуть змінити формат роботи

22 березня 2024, 17:04
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Джерело:

Сумська міськрада

У закладах освіти Сум можуть запровадити змішане навчання. Такий формат радить міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Так, кожен заклад освіти має право самостійно ухвалювати рішення. При цьому має враховувати думку батьків. 

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Як вчитимуться школярі у Сумах

Так, з понеділка, 25 березня, на навчання з канікул повертаються учні 19 шкіл. У 21 школі весняні канікули триватимуть ще тиждень.

Очільники шкіл також можуть достроково завершувати опалювальний сезон. Але для цього спочатку треба скерувати письмове звернення до теплопостачальної організації.

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Учні у Сумах вчилися дистанційно 

  • Раніше навчальні заклади у Сумах перевели на дистанційне навчання.
  • Мовиться про школи, дитсадки та заклади позашкілля.
  • В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи.
  • Цього тижня учні частини шкіл перебували на весняних канікулах. 
Автор: Марія Волошин