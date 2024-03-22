Заклади освіти у Сумах можуть змінити формат роботи
22 березня 2024, 17:04Читать новость на русском
Джерело:Сумська міськрада
У закладах освіти Сум можуть запровадити змішане навчання. Такий формат радить міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, кожен заклад освіти має право самостійно ухвалювати рішення. При цьому має враховувати думку батьків.
Дивіться також Коли стартують і скільки триватимуть весняні канікули у школах Києва
Як вчитимуться школярі у Сумах
Так, з понеділка, 25 березня, на навчання з канікул повертаються учні 19 шкіл. У 21 школі весняні канікули триватимуть ще тиждень.
Очільники шкіл також можуть достроково завершувати опалювальний сезон. Але для цього спочатку треба скерувати письмове звернення до теплопостачальної організації.З OPTIMA якісна профільна освіта та гнучке навчання доступні кожному. Щоб дізнатися особливості й переваги дистанційного коледжу та отримати відповіді на всі запитання, реєструйтеся на безоплатний вебінар, який відбудеться 2 квітня. Шлях до успішної кар’єри може початись вже сьогодні!
Учні у Сумах вчилися дистанційно
- Раніше навчальні заклади у Сумах перевели на дистанційне навчання.
- Мовиться про школи, дитсадки та заклади позашкілля.
- В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи.
- Цього тижня учні частини шкіл перебували на весняних канікулах.