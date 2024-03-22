Заклади освіти у Сумах можуть змінити формат роботи

У закладах освіти Сум можуть запровадити змішане навчання. Такий формат радить міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, кожен заклад освіти має право самостійно ухвалювати рішення. При цьому має враховувати думку батьків.

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Як вчитимуться школярі у Сумах

Так, з понеділка, 25 березня, на навчання з канікул повертаються учні 19 шкіл. У 21 школі весняні канікули триватимуть ще тиждень.

Очільники шкіл також можуть достроково завершувати опалювальний сезон. Але для цього спочатку треба скерувати письмове звернення до теплопостачальної організації.

Учні у Сумах вчилися дистанційно

Раніше навчальні заклади у Сумах перевели на дистанційне навчання.

Мовиться про школи, дитсадки та заклади позашкілля.

В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи.

Цього тижня учні частини шкіл перебували на весняних канікулах.