Так, кожен заклад освіти має право самостійно ухвалювати рішення. При цьому має враховувати думку батьків.
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Як вчитимуться школярі у Сумах
Так, з понеділка, 25 березня, на навчання з канікул повертаються учні 19 шкіл. У 21 школі весняні канікули триватимуть ще тиждень.
Очільники шкіл також можуть достроково завершувати опалювальний сезон. Але для цього спочатку треба скерувати письмове звернення до теплопостачальної організації.
Учні у Сумах вчилися дистанційно
- Раніше навчальні заклади у Сумах перевели на дистанційне навчання.
- Мовиться про школи, дитсадки та заклади позашкілля.
- В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи.
- Цього тижня учні частини шкіл перебували на весняних канікулах.