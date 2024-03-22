Так, кожен заклад освіти має право самостійно ухвалювати рішення. При цьому має враховувати думку батьків.

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Як вчитимуться школярі у Сумах

Так, з понеділка, 25 березня, на навчання з канікул повертаються учні 19 шкіл. У 21 школі весняні канікули триватимуть ще тиждень.

Очільники шкіл також можуть достроково завершувати опалювальний сезон. Але для цього спочатку треба скерувати письмове звернення до теплопостачальної організації.

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Учні у Сумах вчилися дистанційно