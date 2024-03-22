Не вчитимуться школярі у столиці України до 31 березня включно. Про це повідомив заступник очільника КМДА Валентин Мондриївський.
Дивіться також Коли у Львові будуть весняні канікули у школах у 2024 році
Коли у школах Києва будуть весняні канікули
Чиновник каже, що такі дати визначили відповідно до рекомендованої структури навчального року.
З 25 березня в Києві для школярів розпочнуться весняні канікули. Причин для їх перенесення наразі немає,
– зазначив Мондриївський.
І додав, що до початку канікул школи у столиці продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах, зважаючи на безпекову ситуацію.
Чиновник також додав, що для школярів під час канікул у закладах освіти організують гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів.
Для керівників та управлінців підготували програму психоемоційного відновлення, а для вчителів – низку вебінарів і тренінгів з питань психологічного розвантаження та підвищення професійної майстерності.
- Раніше ми також розповідали, коли стартує прийом документів до 1 класу у Києві. Що мають знати батьки, читайте за посиланням.