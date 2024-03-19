Триватиме приймання документів від батьків до 31 травня. Їх можна занести особисто або подати електронкою чи поштовим листом, зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Дивіться також Коли у Києві будуть весняні канікули у школах у 2024 році

Коли стартує прийом документів у перші класи

Посадовець уточнив, що основна умова освітнього процесу – безпека. Завдяки достатній кількості укриттів у школах Києва вдалося забезпечити очне навчання майже 186 тисячам учнів. З них майже 24 тисячі – першокласники.

Для зарахування дитини до першого класу достатньо заяви одного з її батьків, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених власноруч або електронною поштою на адресу школи. Оригінали документів включно з медичними довідками можна подавати пізніше,

– повідомив Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність, тобто закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами.

Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.

Чи діють пільги

Мондриївський також повідомив, що пільги для зарахування до перших класів мають і діти зареєстрованих переселенців, діти працівників цих шкіл та діти, чиї брати або сестри вже навчаються в обраному закладі освіти.

Крім вище названих умов, для пріоритетного зарахування до перших класів жодних інших не існує. Будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи,

– зазначив посадовець.

І додав: якщо вам хочуть "продати" місце у школі, звертайтесь до правоохоронців. Школи у Києві забезпечені добре.