Продлится прием документов от родителей до 31 мая. Их можно занести лично или подать по электронной почте или почтовым письмом, отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
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Когда стартует прием документов в первые классы
Чиновник уточнил, что основное условие образовательного процесса – безопасность. Благодаря достаточному количеству укрытий в школах Киева удалось обеспечить очное обучение почти 186 тысячам учеников. Из них почти 24 тысячи – первоклассники.
Для зачисления ребенка в первый класс достаточно заявления одного из его родителей, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных собственноручно или по электронной почте в адрес школы. Оригиналы документов, включая медицинские справки, можно подавать позже,
– сообщил Мондриевский.
Заместитель председателя КГГА добавил, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность, то есть закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами.
Действуют ли льготы
Мондриевский также сообщил, что льготы для зачисления в первые классы имеют и дети зарегистрированных переселенцев, дети работников этих школ и дети, чьи братья или сестры уже учатся в выбранном учебном заведении.
Кроме выше названных условий, для приоритетного зачисления в первые классы никаких других не существует. Любые финансовые взносы в фонды, которые сотрудничают с учебными заведениями, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу,
– отметил чиновник.
И добавил: если вам хотят "продать" место в школе, обращайтесь в милицию. Школы в Киеве обеспечены хорошо.
- Ранее мы сообщали о том, когда в Киеве в этом учебном году закончатся занятия в школах. Об этом вы можете прочитать по ссылке.