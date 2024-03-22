Не будут учиться школьники в столице Украины до 31 марта включительно. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
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Когда в школах Киева будут весенние каникулы
Чиновник говорит, что такие даты определили в соответствии с рекомендованной структурой учебного года.
С 25 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет,
– отметил Мондриевский.
И добавил, что до начала каникул школы в столице продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью.
Чиновник также добавил, что для школьников во время каникул в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по различным предметам.
Для руководителей и управленцев подготовили программу психоэмоционального восстановления, а для учителей – ряд вебинаров и тренингов по вопросам психологической разгрузки и повышения профессионального мастерства.
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