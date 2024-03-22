Так, каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение. При этом должно учитывать мнение родителей.

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Как будут учиться школьники в Сумах

Так, с понедельника, 25 марта, на обучение с каникул возвращаются ученики 19 школ. В 21 школе весенние каникулы продлятся еще неделю.

Руководители школ также могут досрочно завершать отопительный сезон. Но для этого сначала надо направить письменное обращение в теплоснабжающую организацию.

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Ученики в Сумах учились дистанционно